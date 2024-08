A.C. TRENTO * AMICHEVOLI CALCIO: «CAVEDINE, CON IL “SESTRI LEVANTE” PAREGGIO A RETI INVIOLATE»

19.08 - sabato 3 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella quarta amichevole stagionale il Trento pareggia 0-0 contro il Sestri Levante. Molte le occasioni create dalla squadra di Luca Tabbiani che però non è precisa nella finalizzazione. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Vitturini. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Petrovic e Disanto.

Il primo pericolo di giornata, dopo un paio di iniziative ospiti, è di marca gialloblù con Disanto che al 15’ riceve palla e calcia verso lo specchio avversario. Trascorrono solamente cinque minuti e la formazione di Tabbiani arriva nuovamente al tiro con Petrovic. Sono gli aquilotti a guidare il gioco e ad arrivare al 25’ alla seconda conclusione di giornata dell’attaccante croato. In chiusura di prima frazione è invece Di Cosmo a mettersi in mostra con un tiro dalla distanza che riceve però una precisa risposta dell’estremo difensore ligure. Dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo, il Trento torna ad attaccare con la conclusione dalla distanza di Disanto che è ben respinta dal portiere ligure.

È sempre la squadra di Tabbiani a fare la partita: al 70’ Sipos, subentrato a Petrovic, ci prova debolmente di testa. Il predominio gialloblù è assoluto e si registra anche nella parte finale di frazione dove il Trento arriva in porta con due colpi di testa ravvicinati di Brevi. Il Sestri Levante si fa invece vedere in chiusura di partita con la conclusione di Raineri che trova la precisa risposta di Tommasi. La quarta amichevole dei gialloblù, termina così sul punteggio di 0-0. Tra una settimana il primo impegno ufficiale: l’appuntamento è alle ore 18 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste dove i gialloblù affronteranno la Triestina per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C.

TABELLINO

A.C. TRENTO – SESTRI LEVANTE 0-0 (0-0)

TRENTO (4-3-3): Barlocco (18’st Tommasi); Vitturini, Trainotti (18’st Kassama), Cappelletti (18’st Barison), Frosinini; Di Cosmo (18’st Brevi), Rada (28’st Uez), Giannotti (28’st Aucelli); Anastasia, Petrovic (18’st Sipos), Disanto (28’st Ruffato). A disposizione, Santer, Terrani, Zanon, Coser, Dos Santos, Puzic. Allenatore: Luca Tabbiani

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura (27’st Fusco); Podda, Furno, Pane; Raggio (17’st Colucci), Nenci (17’st Santovito), Durmush, Oneto (1’st Sgambelluri); Parravicini (1’st Pavanello), Clemenza, Cominetti (17’st Pastorino). A disposizione: Raineri, Calloni, Busatto, Gallastroni, Sias. Allenatore: Andrea Scotto

ARBITRO: Francesco Gallo di Bologna

ASSISTENTI: Enrico Antonini di Bassano e Paulo Ndoja di Bassano

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 30°. Campo in buone condizioni. Recupero: 1’+0’. Totale spettatori: 350 circa.

INTERVISTA

LUCA TABBIANI

«Oggi siamo partiti male. Purtroppo non riuscivamo a trovare le giuste misure e siamo andati un po’ in difficoltà. Trascorsi circa quindici minuti, però, abbiamo cambiato registro, riuscendo a compattarci e a trovare i giusti rimedi alle loro avanzate. Siamo quindi saliti di tono, riuscendo a creare diverse situazioni pericolose. Dobbiamo cercare di lavorare meglio per trovare le chiavi che ci permettano di mettere in difficoltà anche le squadre che si chiudono. Se devo analizzare complessivamente queste settimane sono soddisfatto. Abbiamo fatto un mese intero di lavoro intenso, ora è giusto staccare un attimo per arrivare pronti alla prima partita ufficiale contro la Triestina. Con questa gara si conclude il ciclo di quattro amichevoli che abbiamo disputato. Complessivamente sono state partite intense, durante le quali siamo riusciti anche a tenere dei ritmi alti. Sono soddisfatto».



*

FOTO: Michael Giacca