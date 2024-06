A.C. TRENTO 1921 * GIRONE A – SERIE C NOW: « CAMPIONATO AL VIA DOMENICA 25 AGOSTO, SI CONCLUDERÀ DOMENICA 27 APRILE 2025»

14.43 - venerdì 28 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il campionato 2024-2025 prenderà il via domenica 25 agosto e si concluderà domenica 27 aprile. Il 29 dicembre prevista una sosta del torneo. Domenica 11 agosto lo start della Coppa Italia di Serie C con il primo turno eliminatorio. Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 28.06.2024, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C NOW per la Stagione Sportiva 2024/2025

Di seguito l’elenco delle squadre:

ALBINOLEFFE

ALCIONE MILANO ARZIGNANO VALCHIAMPO ATALANTA U23

CALDIERO TERME FERALPISALÒ

GIANA ERMINIO

L.R. VICENZA

LECCO

LUMEZZANE

NOVARA

PADOVA

PERGOLETTESE

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

RENATE

TRENTO

TRIESTINA

UNION CLODIENSE VIRTUS VERONA

DATE DI CALENDARIO STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Si rendono note, ad integrazione del Comunicato Ufficiale n. 307/L del 17.06.2024, le date relative alle sottoindicate competizioni: CAMPIONATO SERIE C NOW

Inizio: DOMENICA 25 AGOSTO 2024

Sosta: DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

Turni Infrasettimanali: MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2024 MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024 MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025

Termine: DOMENICA 27 APRILE 2025

COPPA ITALIA SERIE C

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 11 AGOSTO 2024 Secondo Turno Eliminatorio: DOMENICA 18 AGOSTO 2024 Ottavi di Finale: MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

Quarti di Finale: MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024 Semifinali:

Andata MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025 Ritorno MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025 Finale:

Andata MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025 Ritorno MERCOLEDÌ 09 APRILE 2025