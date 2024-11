A.C. TRENTO 1921 * CALCIO “SERIE C”: «GLI AQUILOTTI RIMONTANO LA FERALPISALÒ E VINCONO 3-2, ORA I GIALLOBLÙ TERZI IN CLASSIFICA»

23.25 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È un Trento bellissimo! Rimonta la FeralpiSalò e vince 3-2: ora i gialloblù sono terzi in classifica

Nella quattordicesima giornata di Serie C Now i Gialloblù vincono 3-2 contro FeralpiSalò e allungano a tredici i risultati utili consecutivi. Per i trentini a segno Giannotti, Di Carmine e Anastasia. Sabato 16 novembre alle ore 15 il Trento affronterà l’AlbinoLeffe nel quindicesimo turno di campionato di Serie C Now.

Nella quattordicesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buonissima gara vincendo 3-2 contro la FeralpiSalò e salendo così al terzo posto in graduatoria. Al momentaneo svantaggio firmato da Pilati, rispondono Giannotti e Di Carmine. E, dopo il pareggio ospite di Balestrero, nel finale Anastasia sigla il gol della definitiva vittoria. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Kassama, Barison e Fini.

In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. La prima azione pericolosa della partita è di marca ospite con la conclusione di Pietrelli che al 3’ termina alta sopra la traversa. Dieci minuti più tardi si concretizza anche la risposta del Trento che si rende pericoloso con il tiro di Di Carmine, preso facilmente da Rinaldi. Al 38’ si sblocca il match.

È la FeralpiSalò a passare in vantaggio con la deviazione aerea di Pilati che sfrutta al meglio il cross di Di Molfetta. Dagli spogliatoi rientra però un Trento tenace e voglioso. E così, nel giro di pochi minuti, i gialloblù trovano due reti. A pareggiare è Giannotti che realizza un gol meraviglioso. Trascorrono appena due minuti e Di Carmine pesca anche la seconda marcatura per effetto dell’incornata vincente che fa esplodere il Briamasco.

Gli ospiti però non ci stanno e così all’ora di gioco si riportano sul pareggio con la deviazione ravvicinata di Balestrero che batte Barlocco e riequilibra il match. Al 66’ è invece Di Carmine a colpire di testa con la sfera che si spegne sull’esterno della rete. Il Trento continua a spingere e si rende pericoloso prima con Di Carmine e poi con Anastasia. Mentre all’83’ è Di Molfetta a provarci dalla distanza trovando l’attenta risposta di Barlocco.

Il Trento continua a giocare con caparbietà e così, a pochi istanti dall’indicazione del recupero, conquista un penalty per un fallo di mano che Anastasia trasforma precisamente, fissando il risultato sul definitivo 3-2. Gli aquilotti salgono così a quota venticinque punti, al terzo posto in graduatoria in coabitazione con la Feralpisalò.

E allungano a tredici i risultati utili consecutivi. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà sabato 16 novembre alle ore 15 all’AlbinoLeffe Stadium contro l’AlbinoLeffe, sfida valida per il quindicesimo turno di campionato di Serie C Now.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – FERALPISALÒ 3-2 (0-1)

RETI: 38’pt Pilati, 48’Giannotti, 50’st Di Carmine, 14’st Balestrero, 42’st Anastasia (rig).

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini, Kassama, Barison, Fini; Rada, Aucelli (36’st Vallarelli), Giannotti; Anastasia (43’st Sangalli), Di Carmine (36’st Petrovic), Disanto (22’st Ghillani). A disposizione: Santer, Tommasi, Puzic, Uez, Peralta. Allenatore: Tabbiani.

FERALPISALÒ (3-4-2-1): Rinaldi; Luciani (43’st Musatti), Pasini, Pilati; Pietrelli, Zennaro (43’st Brambilla), Balestrero, Boci (25’st Letizia); Cavuoti (18’st Hergheligiu), Di Molfetta; Dubickas (18’st Pellegrini).

A disposizione: Lovato, Liverani, Motti, Rizzo, Verzeletti, Tahiri, Maistrello. Allenatore: Diana.

ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

ASSISTENTI: Stefano Vito Martinelli di Potenza e Tommaso Tagliaferro di Catania

QUARTO UFFICIALE: Gaetano Alessio Bonasera di Enna

NOTE: serata serena, temperatura attorno ai 9°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 23’pt Fini, 36’st Di Molfetta, 46’pt Disanto, 10’st Tabbiani, 45’st Giannotti. Espulso: 47’st Pellegrini. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 2050 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Oggi è stato tutto bellissimo. Vedere lo stadio gremito è stato emozionante. Le tribune erano piene, la curva ha cantato dal primo all’ultimo minuto: è stato davvero qualcosa di fantastico. Da lunedì scorso ho detto alla squadra di godersi questa partita e di fare di tutto per far vedere a noi stessi che potevamo rimanere lì in alto. Nel primo tempo siamo partiti un po’ timorosi ma nel secondo abbiamo fatto molto meglio. Affrontavamo una squadra tosta e di qualità ma è venuta fuori una bellissima partita. Siamo molto felici anche perché non era semplice recuperare dopo l’iniziale svantaggio. Nella ripresa la squadra è entrata in campo con maggior serenità e coraggio ed è riuscita prima a riprenderla e poi a passare anche in vantaggio. È una partita che mi riempie d’orgoglio. Ora non dobbiamo fare voli pindarici ma continuare a lavorare come stiamo facendo. Sarà dura mantenere questa posizione in classifica ma so che ho dei ragazzi che hanno voglia di stupire e di continuare a fare bene».

DAVIDE VITTURINI

«È stata una partita molto fisica. All’inizio abbiamo subito la loro aggressività ma siamo riusciti comunque ad uscirne alla grande. Negli spogliatoi, a fine primo tempo, il mister ci ha chiesto di scendere in campo con maggior coraggio. E la squadra ha risposto molto bene. Probabilmente loro non si aspettavano una reazione così rabbiosa sin dal primo minuto e anche per questo siamo riusciti a segnare due reti una più bella dell’altra. La squadra deve essere orgogliosa di quanto fatto vedere questo pomeriggio. È una vittoria importante. Siamo felicissimi, orgogliosi e sempre più compatti. Vogliamo proseguire su questa strada».

LINK FOTO (Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)