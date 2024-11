A.C. TRENTO 1921 * CALCIO “SERIE C”: «GLI AQUILOTTI AL BRIAMASCO BATTONO 2-0 LA GIANA ERMINIO, È IL QUINDICESIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO»

19.07 - sabato 23 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Trento al Briamasco batte 2-0 la Giana Erminio: è il quindicesimo risultato utile consecutivo. Nella sedicesima giornata di Serie C Now i Gialloblù vincono 2-0 contro la Giana Erminio e allungano a quindici i risultati utili consecutivi. Per i trentini a segno Di Carmine e Vitturini. Sabato 30 novembre alle ore 17.30 il Trento affronterà il Renate nel diciassettesimo turno di campionato di Serie C Now.

Nella sedicesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buona gara e vince 2-0 contro la Giana Erminio. Gli aquilotti salgono così al terzo posto in graduatoria. Decidono la gara le reti siglate, entrambe nella ripresa, da Di Carmine e Vitturini. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Barison e Fini. In mezzo al campo agiscono Peralta, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto.

Parte forte la Giana Erminio che dopo appena quattro minuti impegna Barlocco con il colpo di testa di Stuckler. Trascorrono sette giri di lancette e l’attaccante ospite sciupa un’altra occasione calciando alto. La risposta dei gialloblù è affidata al colpo di testa di Cappelletti, ben parato da Mangiapoco.

Al 14’ è invece ancora Stuckler a calciare senza però riuscire ad inquadrare lo specchio difeso da Barlocco. Con il passare dei minuti sale anche l’intensità del Trento che al 26’ torna a farsi vedere grazie alla conclusione di Di Carmine, ben respinta dall’estremo difensore ospite.

Qualche minuto dopo la mezz’ora è invece l’ex aquilotto Luca Ferri a provarci direttamente da calcio di punizione trovando l’ottima risposta di Barlocco. Dopo tre minuti di recupero, la prima frazione termina sul punteggio di 0-0 ma è in avvio di seconda frazione che il Trento getta le basi per il successo. Ci prova prima Aucelli dalla distanza, con la sfera che termina alta sopra la traversa e poi Di Carmine.

È proprio l’ex Catania che al 51’ trova la rete grazie alla deviazione ravvicinata che batte Mangiapoco e blocca il match. Trascorrono appena tre giri di lancette e gli aquilotti trovano anche la seconda rete di giornata con il colpo di testa di Vitturini che fa esplodere il Briamasco. La Giana Erminio non ci sta e si proietta in attacco, trovando la traversa con la punizione calciata da Ferri. Al 70’ il Trento rimane in inferiorità numerica per l’espulsione diretta comminata dal direttore di gara a Disanto.

Ma dopo quattro minuti di recupero il Briamasco può esplodere: il Trento batte la Giana Erminio per 2-0. Gli aquilotti salgono così a quota ventinove punti, al terzo posto in graduatoria. E allungano a quindici i risultati utili consecutivi. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà sabato 30 novembre alle ore 17.30 allo Stadio Città di Meda contro il Renate, sfida valida per il diciassettesimo turno di campionato di Serie C Now.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – GIANA ERMINIO 2-0 (0-0)

RETI: 6’st Di Carmine 9’st Vitturini

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini (43’st Di Cosmo), Cappelletti, Barison, Fini (1’st Bernardi); Peralta, Aucelli, Giannotti (35’st Kassama); Anastasia (7’pt Ghillani 34’st Sangalli), Di Carmine, Disanto. Allenatore: Tommasi, Petrovic, Vallarelli, Uez Allenatore: Tabbiani.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Previtali (28’st Spaviero), Ferri, Colombara; Caferri, Marotta (35’st Pinto), Nichetti, Mallabio (14’st De Maria), Lamesta; Montipò (28’st Avinci), Stuckler (35’st Renda). A disposizione: Pirola, Moro, Trombetta, Pala, Pirotta, Alborghetti, Scaringi, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

ASSISTENTI: Michele Fracchiolla di Bari e Vincenzo Andreano di Foggia

QUARTO UFFICIALE: Michele Pasculli di Como

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 9°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 14’pt Stuckler, 8’st Lamesta, 20’st

Previtali, 23’st Giannotti. Espulsi: 25’st Disanto. Recupero: 3’+4’. Totale spettatori: 1500 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Siamo contenti del risultato e della serie positiva che oggi arriva a quota quindici. Abbiamo fatto un primo tempo per certi aspetti un po’ sottotono, mentre, su altri, abbiamo lavorato meglio. Nella ripresa, invece, i ragazzi hanno reagito e già nei primi minuti sono scesi in campo con il giusto piglio. Poi, grazie alla deviazione di Di Carmine e alla rete di Vitturini, siamo andati sul doppio vantaggio. Una volta andati in inferiorità numerica, poi, abbiamo sofferto relativamente poco. Come ho sempre detto, questa squadra, se vuole continuare a raccogliere questi risultati, deve mantenere alta la concentrazione e l’intensità.

Non è un aspetto semplice ma ci stiamo riuscendo. Non mi piace parlare di singoli, soprattutto dopo una prestazione importante di tutto il collettivo però oggi Barlocco ha fatto una gran bella partita. Al di là delle parate, anche nelle uscite è stato davvero bravo. Si tratta di un ragazzo giovane ma con tanta voglia di incidere. Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo, sapendo che ora manca una sola partita per eguagliare il record societario di risultati utili consecutivi. Sabato avremo una bella possibilità e vogliamo giocarci tutte le nostre chance».

ALBERTO BARISON

«Siamo molto soddisfatti perché, dopo un primo tempo un po’ sottotono a livello di intensità, siamo riusciti a uscirne bene e a fare ciò che il mister ci aveva chiesto prima della gara. Dopo quindici risultati utili consecutivi, siamo riusciti a raggiungere una consapevolezza importante del lavoro che stiamo facendo. E questo è un aspetto positivo che dobbiamo condividere con il tecnico e con tutto il suo staff. Anche nei momenti di difficoltà, cerchiamo sempre di fare quanto proviamo in settimana.

La Serie C è un campionato molto equilibrato ma quella che stiamo percorrendo è certamente la strada giusta. Ora non dobbiamo calare né di concentrazione e neppure di intensità. Sabato avremo un’altra partita importante e dovremo farci trovare pronti».

LINK FOTO (Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)

https://drive.google.com/drive/folders/1uUfRJ9DyF2NLuaML0DiKjrstO5J4nED6