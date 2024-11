A.C. TRENTO 181 * CALCIO “SERIEC”: “A MEDA GLI AQUILOTTINO PAREGGIA 1-1 CON IL RENATE, UGUAGLIATO IL RECORD SOCIETARIO DI 16 RISULTATI UTILI CONSECUTIVI DEL 1970-71»

21.15 - sabato 30 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A Meda il Trento pareggia 1-1 con il Renate: eguagliato il record societario di sedici risultati utili consecutivi del 1970-71.

Nella diciassettesima giornata di Serie C Now i Gialloblù pareggiano 1-1 in trasferta contro il Renate. Al vantaggio lombardo siglato nel primo tempo da Delcarro, risponde Di Carmine nella ripresa. Il prossimo impegno per il Trento sarà venerdì 6 dicembre alle ore 20.30 allo stadio Briamasco contro il Novara.

Nella diciassettesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Città di Meda, il Trento pareggia 1-1 contro il Renate. Al vantaggio locale segnato da Delcarro risponde nella ripresa Di Carmine. Per i trentini si tratta del sedicesimo risultato utile consecutivo che eguaglia così il record societario stabilito nella stagione 1970-1971. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Barison, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Peralta, Aucelli e Di Cosmo mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Ghillani.

Il primo squillo di giornata è di marca aquilotta con la conclusione di Anastasia che viene deviata in angolo dall’estremo difensore di casa. La risposta del Renate non tarda ad arrivare e si concretizza, cinque giri di lancette più tardi, con la conclusione di Plescia. Poco dopo la mezz’ora è ancora la squadra di Foschi ad attaccare, arrivando alla conclusione con Di Nolfo con la sfera che termina tra le braccia di Barlocco.

È il preludio alla rete del vantaggio delle pantere che si concretizza qualche istante più tardi con il colpo di testa di Delcarro, bravo a deviare in rete il preciso cross di Ghezzi. Nel finale di frazione sono ancora i locali a rendersi pericolosi con il colpo di testa di Plescia che viene fermato dalla traversa. Nel secondo tempo il Trento approccia con il giusto piglio e attacca con continuità. E così, al 57’ trova la rete del meritato pareggio.

A siglarla è ancora una volta bomber Samuel Di Carmine che sfrutta al meglio l’ottimo cross di Vitturini. Otto minuti più tardi è invece Plescia ad impegnare dalla distanza Barlocco, bravo a non farsi sorprendere. Il Trento continua la propria pressione e nel giro di pochi minuti si rende pericoloso prima con la conclusione di Anastasia e poi con quella di Bernardi. Nel finale il Renate va nuovamente vicino al nuovo vantaggio prima con la conclusione di Bocalon e poi con il colpo di testa di De Leo che esce di poco alla sinistra di Barlocco.

Dopo quattro minuti di recupero la sfida rimane sul punteggio di 1-1 con il Trento che centra così il sedicesimo risultato utile consecutivo, eguagliando il record societario stabilito nella stagione 1970-1971. I gialloblù rimangono quarti in classifica con ventisei punti. Il prossimo impegno per il Trento sarà venerdì 6 dicembre alle ore 20.30 allo stadio Briamasco contro il Novara.

TABELLINO

A.C. RENATE – A.C. TRENTO 1921 1-1 (1-0)

RETI: 35’pt Delcarro, 12’st Di Carmine

RENATE (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto; Riviera; Eleuteri (13’st Anghileri), Delcarro, Vassallo (19’st Esposito), Bonetti, Ghezzi; Plescia (39’st De Leo), Di Nolfo (19’st Bocalon). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Gardoni, Egharevba, Siega, Mazzaroppi, Pellizzari, Ziu, Ciarmoli. Allenatore: Luciano Foschi

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini (43’st Kassama), Cappelletti, Barison, Bernardi; Peralta (43’st Petrovic), Aucelli, Di Cosmo (35’st Sangalli); Anastasia, Di Carmine, Ghillani (22’st Vallarelli). A disposizione: Tommasi, Trainotti, Uez, Fini. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce

ASSISTENTI: Francesco Raccanello di Viterbo e Davide Fensi di Treviso

QUARTO UFFICIALE: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

NOTE: Pomeriggio freddo. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 4’st Vassallo, 42’st Peralta. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 200 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Questo pomeriggio abbiamo raggiunto un nostro primo obiettivo: eguagliare il record di risultati utili consecutivi conquistato dal Club nella stagione 1970-1971. Si tratta di un risultato che ci deve inorgoglire e spingere a continuare a fare bene. Tutti i ragazzi hanno portato un qualcosa di importante per arrivare sino a questo punto. Per quanto riguarda la gara, invece, nel primo tempo abbiamo trovato una squadra avversaria chiusa e che non palleggiava molto. E questo ci ha portato ad allungarci. Nella ripresa, invece, gli spazi sono aumentati e noi siamo cresciuti. La pazienza che abbiamo avuto nel secondo tempo ci deve servire di lezione. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e per questo siamo contenti di poterci portare a casa un punto prezioso. Questo è un gruppo che sta dando molte soddisfazioni alla città. Dobbiamo recuperare le energie e farci trovare pronti per la partita di venerdì prossimo. Sarebbe l’occasione per riuscire a superare il record societario ed entrare ancora di più nella storia di questo club».

CHRISTIAN AUCELLI

«Siamo contenti per il risultato e per aver allungato ulteriormente il filotto di risultati utili consecutivi. È stata una partita molto fisica. Nel secondo tempo, a differenza della prima frazione, siamo riusciti a giocare un po’ meglio, anche se il campo non era dei migliori. La forza di questo gruppo è sicuramente l’identità. Anche oggi siamo riusciti a recuperare da una situazione di svantaggio. E per questo siamo contenti per il punto conquistato. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo. Venerdì ci sarà già una partita importante: ci faremo trovare pronti».

*

LINK FOTO (Credits Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)

https://drive.google.com/drive/folders/1joljTbYncUix2e9fXPX5H9OQnZov6QAf?usp=share_link