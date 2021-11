PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 14 NOVEMBRE / 52 NUOVI CONTAGI / ZERO DECESSI / STABILE IL NUMERO DEI RICOVERATI »

17:34 - 14/11/2021

Coronavirus. Aggiornamento di domenica 14 novembre 2021. 52 nuovi contagi, zero decessi, Stabile il numero dei ricoverati.

Il bollettino di oggi riporta 52 nuovi contagi, nessun decesso, circa 6.000 tamponi effettuati, oltre 810.000 vaccinazioni ed un numero di ricoverati in ospedale invariato rispetto a ieri.

Nel dettaglio, ieri sono stati o effettuati 5.917 tamponi antigenici dei quali 28 sono risultati positivi. I molecolari invece sono stati 275 ed hanno individuato 24 nuovi casi positivi e confermato 22 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagiati troviamo 1 piccolissimo (sotto i 2 anni) 2 bambini in fascia 3-5 anni e 5 fra i 6 ed i 10 anni. Ieri le classi in quarantena erano 3.

Ci sono anche 10 casi in fascia 60-69 anni e 3 fra gli ultra settantenni.

Ieri non è stato ricoverato alcun paziente covid in ospedale e non ci sono state nemmeno dimissioni. Il totale dei ricoverati rimane pertanto pari a 21, con 3 persone ancora in rianimazione.

Il numero delle vaccinazioni questa mattina è arrivato a quota 810.255 , cifra che comprende 371.001 seconde dosi e 22.964 terze dosi.

Ci sono infine altri 55 guariti che portano il totale a 48.091