REGIONE AUTONOMA TRENTINO-AA /SÜDTIROL * INCONTRO NUOVO SINDACO NOGAREDO: ASSESSORE OSSANNA, « CARENZA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, DOPO ANNI DIAMO UNA RISPOSTA AL TERRITORIO »

La carenza di personale per far andare avanti la macchina amministrativa è stata al centro del primo incontro istituzionale tra il nuovo sindaco di Nogaredo Alberto Scerbo e l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna. “La gestione sovracomunale ha dimostrato di essere una chiave vincente per portare risultati concreti sul territorio – ha sottolineato il primo cittadino.

È però un percorso che sta riscontrando anche diverse problematiche principalmente legate alla mancanza di personale in diversi uffici”. La scarsità dei dipendenti è un incubo per tutti i sindaci dei piccoli e medi comuni che si trovano ogni anno a combattere contro un bilancio che da poco spazio a libertà di manovre. Proprio per far fronte a questa necessità la giunta regionale ha già approvato una delibera che dopo anni permetterà di dare nuova linfa ad una figura apicale nella gestione della macchina amministrativa comunale.

Viene, infatti, attivato in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini un corso, articolato in due sessioni, per le funzioni di segretario comunale. “Dopo anni – afferma l’assessore Ossanna – finalmente diamo una risposta al territorio.

La figura del segretario comunale è fondamentale per la macchina amministrativa e in questo modo daremo una risposta a numerosi comuni trentini in difficoltà”. Ma l’impegno della Regione non si ferma qui. L’assessore ha poi garantito che si si sta lavorando per una semplificazione delle procedure di reclutamento del personale attraverso modifiche dell’ordinamento del personale comunale.