SEN. CONZATTI (IV) * ELEZIONI 2023: « IN EUROPA DA PROTAGONISTI CON “RENEW EUROPE“, ABBIAMO APERTO SPAZI POLITICI CON ROMA – BRUXELLES E L’EUREGIO »

Così la senatrice Donatella Conzatti: “Guardare all’Europa significa essere europeisti nelle aspirazioni e significa far parte delle famiglie europee. Significa fare politica europea. A Roma abbiamo costruito una alleanza e un progetto politico tra Italia Viva e Renew Europe. Anche altre forze politiche italiane stanno per annunciare il loro ingresso in Renew all’Europarlamento.

Quando si voterà nel 2023, Renew Europe – il partito europeo nato dalla intuizione di Macron – avrà una casa anche in Italia. E il Trentino? Con questo progetto porteremo anche al Trentino fuori dagli spazi locali. Il territorio e l’autonomia per noi hanno un valore storico e concreto, ma questo valore si spegne in una visione politica ristretta.

Abbiamo aperto orizzonti e spazi politici con Roma, Bruxelles e con l’Euregio. Non possiamo solo scrivere sulla carta di voler costruire alleanze con Roma e Bruxelles, lo dobbiamo fare e lo stiamo facendo. La differenza tra le buone intenzioni e la politica è questa”.