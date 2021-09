406 DOCENTI (UNITN)* FESTIVAL ECONOMIA – LETTERA A FUGATTI: « PERCHÉ AUTONOMAMENTE LA PAT HA PRESO L’INIZIATIVA DI INDIVIDUARE IL PROMOTORE PER LE PROSSIME EDIZIONI? » (PDF FIRME)

Lettera aperta dall’Università di Trento. Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento dott. Maurizio Fugatti.

Egregio sig. Presidente,

La notizia apparsa sulla stampa secondo cui, a conclusione di una procedura di selezione pubblica per individuare il promotore del Festival dell’Economia, la Giunta provinciale avrebbe individuato nel Gruppo editoriale Sole 24 ore il partner a cui affidare la direzione scientifica e l’organizzazione del Festival nel prossimo triennio, lascia perplessi da un punto di vista formale e sostanziale.

Dal punto di vista formale, non è chiaro perché uno dei partner del Festival, la Provincia Autonoma di Trento (gli altri partner sono il Comune di Trento e l’Università di Trento), a valle delle procedure per il rinnovo della convenzione per il sostegno della manifestazione, prenda autonomamente l’iniziativa di individuare il promotore per le prossime edizioni. Questo atto, di per sé, manifesta una rottura con gli altri partner e con l’iniziativa in corso e non si può configurare che come l’avvio di una nuova iniziativa, in concorrenza con la precedente, dalla quale gli altri due soggetti sono esclusi. La rottura che così si celebra tra i partner dell’iniziativa, avviene poi in modo surrettizio, non attraverso una discussione tra le istituzioni, ma attraverso un atto che intende stabilire uno stato di fatto.

Dal punto di vista della sostanza, la scelta presenta aspetti di merito da chiarire. Come sono state raccolte le candidature? Che pubblicità ha avuto l’avviso di selezione? Quali criteri sono stati adottati per selezionare i candidati e in particolare com’è stato valutato il profilo scientifico delle proposte? Quali criteri sono stati adottati per passare dalla graduatoria indicata dalla Commissione che vedrebbe al primo posto la proposta Laterza (almeno a stare alle notizie riportate dalla stampa) alla proposta finale presentata dal presidente Fugatti in Giunta? Teniamo a sottolineare come il soggetto designato dalla giunta sia la società editoriale di Confindustria: un soggetto che dà certamente meno garanzie di pluralità di un editore indipendente.

Come membri della comunità accademica dell’Università di Trento, il cui ruolo di partner di una iniziativa è stato apertamente disconosciuto, chiediamo che la Provincia Autonoma di Trento dia chiarimenti sul modo in cui si è svolta l’intera procedura.

Come docenti e cittadini che hanno vissuto per 16 anni le giornate del Festival come un’occasione unica di informazione e di dibattito e che hanno apprezzato la visibilità che il Festival ha dato alla città e le istituzioni culturali della Provincia, chiediamo che, nel merito, si dia conto dei criteri di valutazione e di scelta del partner e di come le scelte compiute possano garantire livelli culturali, pluralità di opinioni e in definitiva il successo raggiunto sinora dal Festival.