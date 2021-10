32 ASSOCIAZIONI – “GRUPPO TRENTO CON MIMMO LUCANO“ * MANIFESTAZIONE: « APPUNTAMENTO IN PIAZZA DUOMO, VENERDÌ 15 OTTOBRE ALLE 18.00 »

TRENTO CON MIMMO LUCANO COMPLICI DI UMANITÀ .Venerdì 15 ottobre alle ore 18, in piazza Duomo.

La manifestazione è promossa dal ‘Gruppo Trento con Mimmo Lucano’, nato dalla mobilitazione spontanea di persone accomunate dall’indignazione nei confronti della sentenza contro l’ex sindaco di Riace. Scendiamo in piazza anche per denunciare le condizioni indegne in cui oltre 100 persone a Trento sono obbligate a vivere da un sistema di accoglienza provinciale smantellato.

Alla manifestazione hanno aderito, tra gli altri, numerose realtà sociali e associative trentine e sindacati, per un messaggio condiviso.

Il ‘modello’ Riace è nato e cresciuto su valori etici saldi e per questo è stato riconosciuto a livello internazionale: ha scelto l’accoglienza dignitosa e l’inclusione invece del business e del confinamento/esclusione, ha tutelato i diritti delle persone e non ne ha permesso lo sfruttamento, ha puntato sulla convivenza, sullo scambio e sul rispetto reciproco, ed è successo che grazie a questo un borgo abbandonato è tornato alla vita.

Ecco perché bisogna difenderlo e farlo nostro.

Aderiscono:

ACLI del Trentino

Anpi del Trentino

Arci del Trentino

Arcigay del Trentino

Assemblea Antirazzista Trento

Associazione AltraStrada

Associazione Oratorio Sant’Antonio

Associazione Richiedenti Terra

Associazione Viração&Jangada

Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

Café de la Paix Circolo Arci

CAVA- Coordinamento Associazioni Vallagarina per l’Africa

Centro sociale Bruno

Coordinamento studentesco Trento

Europa Verde Trentino

Forum per la pace e i diritti umani

Futura, solidarietà e partecipazione

Giolli Cooperativa sociale

Giovani Democratici

Gruppo speriment-azioni TdO Trento

Il Gioco degli Specchi

Lega Pasi Battisti

Libera Trentino

Mediterranea Trento

Multiverso Teatro

ResQ – People Saving People

Rete degli studenti medi di Trento

Rifondazione comunista

Sinistra Italiana del Trentino

UDU Trento – Unione Degli Universitari di Trento

Andrea Grosselli, segretario CGIL del Trentino

Michele Bezzi, segretario CISL del Trentino

Walter Alotti, segretario UIL del Trentino