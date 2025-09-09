“ZONTA CLUB TRENTO ETS“ * NUOVA ASSOCIAZIONE: «UNA VOCE FEMMINILE PER SOSTENERE LE DONNE NEL MONDO, CONFERENZA STAMPA IL 23/9 (ORE 10.00)»

18.18 - martedì 9 settembre 2025

Nasce a Trento il nuovo Zonta Club: una realtà al femminile per sostenere le donne, vicine e lontane. Una nuova voce femminile si aggiunge al coro internazionale di Zonta International: nasce ufficialmente Zonta Club Trento ETS, un’associazione che raccoglie donne di diverse professionalità, impegnate a sostegno e supporto delle donne in tutto il mondo.

Zonta International, nata a Chicago ben 105 anni fa, conta oggi più di 28.000 socie in 63 Paesi e lavora da sempre per promuovere l’autonomia, la crescita e i diritti delle donne, sia a livello locale che globale. Con progetti concreti e iniziative di service, l’associazione dà voce anche a chi voce non ha, creando ponti di solidarietà e cultura tra realtà vicine e lontane.

Il nuovo Club trentino nasce grazie all’entusiasmo di un gruppo di donne del territorio e al sostegno di due realtà storiche: Zonta Club Bozen-Bolzano, attivo dal 1990, e Zonta Club Milano Sant’Ambrogio, con oltre 40 anni di esperienza. Dopo un percorso di oltre un anno, nel maggio scorso il Club si è costituito ufficialmente con 16 socie fondatrici. Presidente pro tempore è Sandra Paoli, che con energia e determinazione ha guidato il progetto di crescita con l’accompagnamento del gruppo SOM dei Club di Bolzano e Milano, portando a compimento la nascita della nuova realtà.

“Il nostro è un impegno volontario e condiviso: donne di diverse professioni che scelgono di dedicare tempo, competenze ed entusiasmo per aiutare altre donne. Attraverso i progetti e le donazioni, contiamo di realizzare iniziative capaci di fare la differenza, anche grazie al sostegno di tutti coloro che vorranno essere al nostro fianco” – dichiara Sandra Paoli

Un appuntamento internazionale: la Charter del nuovo Club

Il prossimo 27 settembre 2025, dalle ore 18:00 alle 21:00, si terrà presso Palazzo Benvenuti a Trento la Cerimonia di Charter di Zonta Club Trento ETS, momento ufficiale che segnerà l’ingresso del Club nella grande famiglia internazionale di Zonta.

Alla cerimonia, dal titolo “Insieme per fare la differenza”, prenderanno parte figure di rilievo del mondo Zonta, autorità locali e rappresentanti istituzionali, insieme alle socie dei Club promotori. Tra gli ospiti confermati:

• Leonilda Cussotto, Presidente Zonta Italia – Distretto 28

• Jutta Trube, Presidente Distretto 14 Zonta International

• Fernanda Freschi Gallo, Presidente Eletta Zonta International

Programma della serata

Sede: Palazzo Benvenuti, Trento

• Ore 18:00 – Accoglienza ospiti e incontro con la stampa

• Ore 19:00 – Cerimonia ufficiale di conferimento della Charter

o Saluti istituzionali e interventi delle rappresentanti Zonta

o Consegna simbolica del martelletto e degli stendardi al nuovo Club

o Intervento della Presidente Sandra Paoli

• Ore 20:00 – Momento speciale con una figura femminile del territorio, dedicato alla condizione delle donne in Trentino e al ruolo del nuovo Club

• Ore 21:00 – Buffet e momento conviviale

Con la nascita di Zonta Club Trento ETS, il Trentino si inserisce in una rete globale di donne unite dalla convinzione che insieme si possa fare davvero la differenza.

Conferenza stampa di presentazione

25 settembre 2025 – ore 10:00 | Trento presso Grand Hotel Trento