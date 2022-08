ZAPPINI – CASONATO – SERRA – ZANELLA (FUTURA) * TRENTO NORD: « È IL TEMPO DI BONIFICARE INTEGRALMENTE L’AREA EX SLOI »

14.18 - mercoledì 10 agosto 2022

Procedere con analisi e cantiere pilota. Lavorare per la bonifica integrale e la destinazione a pubblica utilità dell’area.

Non si può pensare di intervenire su uno dei 42 Siti di Interesse Nazionale (SIN) che presenta “caratteristiche di elevato rischio ambientale e sanitario” senza agire per metterlo in sicurezza nella sua interezza e definitivamente. Questo significa trovare i fondi per poter procedere alla bonifica integrale dell’area.

Stiamo parlando di uno dei siti più inquinati d’Italia e gli studi pubblicati sul Bollettino dei medici circa il tasso di mortalità anticipata di chi ha lavorato per anni all’interno dell’ex Sloi ne è ulteriore dimostrazione. Come Futura crediamo che la strada da percorrere possa essere quella dell’esproprio per interesse pubblico prevalente, per consentire una bonifica dell’intera area, come in altre occasioni segnalato.

Questo non solo per gli imminenti lavori per il bypass ferroviario, ma anche per liberare un’area vasta dall’inquinamento e ricucire una porzione importante di città dando piena attuazione a un piano di conversione ecologica, che deve mettere al centro la salubrità ambientale.

Al momento è fondamentale mettere nelle condizioni Italferr di predisporre e svolgere le analisi dei terreni, ostacolate dai privati proprietari dell’area interessata, anche attraverso l’esproprio, e accelerare l’attivazione – come anticipato oggi dall’Assessore Facchin – dell’Osservatorio per l’ambiente e per la sicurezza del lavoro a tutela di cittadini e operai.

È necessario proseguire il percorso intrapreso assieme alla Provincia con coraggio e determinazione, mettendo tra le priorità assolute il recupero di quel brano di città, che va restituito come verde urbano in compensazione del disastro ambientale perpetrato nel secolo scorso.

*

Federico Zappini

Giulia Casonato

Nicola Serra

Paolo Zanella