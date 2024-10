ZANONI (PD – RIVA DEL GARDA) * CICLOVIA: «DOPO LA RISPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, SIA IL MOMENTO DELLE SCELTE RESPONSABILI E CONDIVISE”

19.57 - lunedì 28 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ciclovia del Garda: è l’ora delle scelte responsabili e condivise. Ho atteso lunghi mesi una risposta che è arrivata solo ora. In sette mesi ho incalzato la Giunta con decine di pagine di domande, dubbi, preoccupazioni. Devo essere sincero, ormai mi aspettavo il solito atteggiamento, le solite non risposte. Qualcosa è cambiato e sarebbe irresponsabile non prenderne atto. Che sia giunto il momento delle scelte responsabili e condivise?

Solo fino a pochi mesi fa, era il mese di luglio, l’Assessore leghista Grazioli plaudiva all’annuncio del Governatore Fugatti, che il 28 giugno sul suo profilo social aveva annunciato: “Andiamo avanti nella realizzazione del progetto “a sbalzo” della Ciclovia nel tratto tra il Trentino e Limone. Oggi abbiamo avviato la procedura di affidamento. Andiamo avanti con determinazione…”. In quell’occasione Grazioli, da poco eletto nel direttivo cittadino del Carroccio con la Sindaca eletta pure lei quale segretaria di sezione, dichiarava: “avanti col progetto “a sbalzo”, c’è chi chiacchiera e fa ostruzione nelle piazze, nei consigli comunali e provinciali e chi LAVORA con lungimiranza per il futuro del nostro territorio”.

Oggi di quella “prosopopea” non rimane nulla, ma proprio nulla, dentro la risposta che mi è stata recapitata. Una risposta che ammette “candidamente” una grande scollatura fra l’operato della Provincia, tramite il Commissario straordinario, e l’Amministrazione comunale; ciò si evince in maniera “plastica” laddove si afferma che della proroga ulteriore concessa (si parla di ben 6 mesi!!!) il Comune non ne sapeva nulla, lo ha appreso dall’interpellanza del sottoscritto.

Il non detto, ma che trasuda da ogni riga di quella risposta e che risulta essere la conferma alle mie preoccupazioni, è che i lavori non stanno andando avanti, la progettazione del lotto UF2 è al palo – addirittura il Comune ha proposto una nuova soluzione, la quarta! – e il collegamento con la Tagliata del Ponale, ritenuto strategico, che da cronoprogramma doveva già essere stato realizzato, ad oggi è letteralmente uscito dai radar.

Tutto questo perché? Il non detto in questo caso pare essere il “convitato di pietra” che nessuno vuole nominare, ma che i fatti e gli atti (le perizie sulla qualità della roccia, delle volte esistenti, dei nuovi interventi di consolidamento statico) stanno a testimoniare quanto dentro quel cantiere probabilmente si tiene coperto agli occhi dei più: un diedro si è mosso, ha reso necessaria una variante, i costi saranno esplosivi e le opere previste inizialmente, con ogni probabilità dovranno essere radicalmente riviste.

Questo è il convitato di pietra! Un’ idea suggestiva quella della ciclovia, che negli anni ormai lontani aveva fatto innamorare tutti, ma che i recenti fatti (le frane dal 2023 in poi) e soprattutto le mutate tecniche progettuali, ci stanno a dire che così non può essere, così non si può fare. Questo è quello che trasuda a chiare lettere dalla risposta ora ottenuta, ma ciò fa pure pendant con quanto affermato dalla Regione Lombardia nel loro comunicato ufficiale d.d. 10.10 24presente sul Sito, laddove si ipotizza, per il terzo lotto da Toscolano a Limone, “di sostituire la ciclovia con l’uso di battelli”.

Ormai lo abbiamo compreso tutti, nonostante questo lungo, ostinato e ottuso periodo di accanimento contrario (sembra di rivivere in parte lo stesso atteggiamento che ha caratterizzato la vicenda della viabilità di Varone), che così non si può fare, che non ci sono margini di sorta se si vuole tenere unita la sicurezza, la tutela ambientale e la funzionalità dell’opera.

Oggi non è la stagione sociale dove ci si possa permettere investimenti abnormi per opere non necessarie, quindi penso risulti chiaro a tutti che l’ipotizzare una nuova strada in galleria che sostituisca l’attuale Gardesana da trasformare in ciclovia non sia ipotesi da poter prendere in considerazione, e quindi diventa indispensabile ragionare, condividere e decidere. Responsabilmente. Abbiamo depositate agli atti due possibilità di confronto, una è rappresentata dalla nostra mozione che è rimasta sospesa a causa della diserzione dell’Aula da parte della maggioranza, l’altra è la proposta di deliberazione dei cittadini, la quale è osteggiata nella forma da interpretazioni “leguleie” che di fondo servono a nascondere la debolezza politica di questa compagine che ancora prova a definirsi maggioranza.

Siamo ormai giunti al termine di questa sfibrante esperienza amministrativa, la quale potrebbe ancora, “in limine mortis”, caratterizzarsi con un sussulto di dignità nell’apertura al confronto su questo tema davvero dirimente per il futuro della nostra Città, aprendosi al dibattito consiliare, discutendo in modo franco e sincero, per trovare quella mediazione condivisa necessaria per presentarsi con dignità e peso al cospetto della Provincia Autonoma di Trento. Unico modo per far sentire che la città c’è, è autonoma e forte.

*

Alessio Zanoni

Consigliere comunale Riva del Garda