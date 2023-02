ZANONI (COORDINAMENTO PD ALTO GARDA) – REPLICA A DEGASPERI (ONDA) * « C’È CHI FA POLITICA “CAVALCANDO” OGNI TEMA, SOLO PER AVERE VISIBILITÀ PERSONALE »

11.04 - sabato 4 febbraio 2023

Evidentemente c’è chi fa politica “cavalcando” ogni tema solo per avere un poco di visibilità personale – e si può ben capire che chi ha perso la propria “casa” veda più difficile una sua riconferma mentre il mandato sta giungendo al termine – , ed il fatto che il Consigliere Degasperi se la prenda con chi condivide quelle che, a questo punto il dubbio sorge, dovevano essere le sue stesse preoccupazioni la dice lunga.

Che noi si sia attenti al tema lo conferma il fatto che nel nostro Coordinamento ne stiamo discutendo da tempo ed al nostro interno ci sono pure persone qualificate e che operano nel campo della Sanità trentina, ed ovviamente il tema il nostro Partito lo segue su più fronti ed è proprio di questi giorni l’interrogazione provinciale depositata dal Consigliere Manica che qui alleghiamo.

Alessio Zanoni

Coordinatore di Valle PD Alto Garda e Ledro (Tn)

Interrogazione a risposta immediata n. 4279

Quale futuro per il Servizio psichiatrico di Arco?

Non passa ormai giorno senza una cattiva notizia relativa alla sanità pubblica trentina. Stante le promesse elettorali questa sarebbe dovuta uscire dai cinque anni di Giunta Fugatti rinforzata e rinnovata, tanto a Trento quanto nelle Valli, e invece ci troviamo con una sanità con meno risorse, con meno professionisti, con meno servizi e con meno strutture, e pure un po’ meno pubblica. Tra le ultime notizie vi è quella della soppressione di 16 posti letto del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’Ospedale di Arco, dedicati a casi gravi.

Si passerebbe così da un posto letto ogni diecimila abitanti a un posto letto ogni ventimila, per un servizio che, dato il contesto, dovrebbe invece essere rafforzato. “A noi – ha detto di recente il presidente della Comunità di Valle e sindaco di Dro, Claudio Mimiola – era stato anticipato lo spostamento del reparto di psichiatria in un ambiente che non fosse ospedaliero o meglio, il trasferimento dei servizi.

Ci era stato detto che tutto si sarebbe spostato presso l’ex Armanni, alle Palme. Ma oggi sembra che le cose non stiano più così e abbiamo

bisogno di chiarimenti.

” Quello che si sta profilando è insomma l’ennesimo atto di impoverimento della sanità pubblica trentina da parte della Giunta Fugatti, con l’aggravante che questo tipo di tagli colpisce ancora una volta un ospedale di territorio. Ciò premesso chiedo qual è lo stato della situazione, se è vero che saranno soppressi i 16 posti letto e come si pensa in caso di rimediare.

cons. Alessio Manica