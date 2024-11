ZANNINI (ALLEANZA VERDI SINISTRA) * “DLL 1660, SICUREZZA O REPRESSIONE?“: «DIBATTITO CRITICO CON SAMBATARO E D’ANGELLA A ROVERETO L’8/11 (20.30)»

17.21 - lunedì 4 novembre 2024

DLL 1660, Sicurezza o Repressione? Venerdì 08 novembre si terrà, presso la Sala Circoscrizionale Livia Tomasi Salvetti in Piazza San Marco a Rovereto, un momento di approfondimento critico sul DDL Sicurezza organizzato da Alleanza Verdi Sinistra. Interverranno Giuseppe Sambataro, Avvocato Penalista dello Studio Canestrini Lex, Gianluca , Attivista e Giurista, con la moderazione di Jacopo Zannini, esponente AVS Rovereto.

Sarà un momento per approfondire un disegno di legge molto criticato che sta portando, anche a Trento, gli avvocati penalisti a uno sciopero delle udienze per protestare contro un provvedimento definito illiberale e populista. Durante la serata sarà dato spazio anche a una riflessione su come continuare la mobilitazione contro il DDL Sicurezza in Trentino.

Jacopo Zannini Alleanza Verdi Sinistra -Rovereto