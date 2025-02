ZANELLA (PD – TRENTINO) – INTERROGAZIONE * INTERRUZIONE FERROVIA VALSUGANA: «ORARI, PERCHÉ DOPO DIECI GIORNI NON C’E NESSUN AGGIORNAMENTO?»

16.58 - martedì 11 febbraio 2025

A dieci giorni dall’interruzione della linea ferroviaria della Valsugana tra Trento e Borgo Est, nessuna adeguata comunicazione è stata fornita agli utenti. È quanto denuncia il consigliere provinciale Paolo Zanella (PD) in un’interrogazione alla Giunta provinciale, evidenziando gravi carenze nell’informazione ai cittadini.

Nonostante Trenitalia abbia aggiornato gli orari online con la sostituzione dei treni con autobus a partire dal 22 febbraio, sul sito e sull’App di Trentino Trasporti non vi sono avvisi né indicazioni sui nuovi orari. Anche l’App “Muoversi” non riporta alcuna modifica. Nelle stazioni, inclusa quella di Levico, mancano cartelli informativi.

“Il Presidente Fugatti aveva garantito un piano di comunicazione efficace – dichiara Zanella – ma nei fatti nulla è stato fatto. In Alto Adige, per una situazione analoga sulla ferrovia della Val Pusteria, la campagna informativa è stata avviata per tempo con avvisi nelle stazioni, sui treni e aggiornamenti online ben prima della chiusura”.

Il consigliere provinciale Paolo Zanella chiede alla Giunta provinciale spiegazioni sui ritardi e se si intenda avviare urgentemente una campagna informativa per avvisare pendolari e viaggiatori.

Cons. provinciale Pat Paolo Zanella Gruppo PD del Trentino

