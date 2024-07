ZANELLA (PD – TRENTINO) * CASE ITEA: «CORTE GIUSTIZIA UE, DI FRONTE ALLA SENTENZA SUI 10 ANNI DI RESIDENZA LA GIUNTA PAT FARÀ DIETROFRONT?»

18.03 - martedì 30 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

E’ da quando la Giunta provinciale ha ingaggiato la propria crociata contro le persone straniere, innalzando a 10 anni il criterio di residenza in Italia per poter accedere alla casa ITEA, al contributo integrativo all’affitto, all’assegno di natalità e all’assegno unico provinciale, che come PD ripresentiamo di bilancio in assestamento e di assestamento in bilancio tre emendamenti per abrogare quella disposizione.

Nulla, sempre bocciati. Anche dopo che è stato abolito il reddito di cittadinanza, al quale il criterio di residenza si collega, rendendo di fatto quel criterio inapplicabile. Nulla, il principio resta in legge anche se privo di effetti, perché il razzismo istituzionale non segue le leggi della logica. Resta in legge anche se sugli alloggi ITEA si è stati sconfitti in secondo grado e la Cassazione ha rimandato alla Corte Costituzionale la decisione. Anche se il Tribunale di Rovereto ha condannato la Provincia per discriminazione sull’assegno unico. Si cambiano i regolamenti, ma l’onta resta in legge.

Adesso che la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è finalmente espressa sul reddito di cittadinanza (questione sollevata dal Tribunale di Napoli), concludendo che il criterio di 10 anni di residenza, di cui almeno 2 consecutivi, per era discriminatorio, la Giunta avrà la decenza di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario?! La direttiva europea relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi lungo soggiornanti vale per tutta Europa e il Trentino non può essere zona franca quando si tratta di persone straniere. Perseverare in questa direzione ci metterebbe fuori dall’Europa dei diritti.

*

PAOLO ZANELLA

Consigliere provinciale del Partito Democratico del Trentino