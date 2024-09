ZANELLA (PD – TRENTINO) * CASA: «COMITATO PROVINCIALE SULLA CONDIZIONE ABITATIVA, È ORA DI CONCRETIZZARE»

16.22 - mercoledì 11 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi al Comitato provinciale sulla condizione abitativa, in rappresentanza delle minoranze, ho chiesto all’assessore Marchiori di accelerare nella definizione degli interventi da mettere a terra per far fronte all’emergenza abitativa, visto che il tempo corre e di soluzioni non se ne vedono.

Abbiamo chiesto riunioni più frequenti del Comitato dedicate ai temi specifici per arrivare a costruire celermente le politiche abitative di cui c’è bisogno, a partire dagli indirizzi da dare all’Osservatorio sulla condizione abitativa, inserito nella Strategia provinciale, ma ancora non attivato. È dalla prima seduta del Comitato, infatti, che chiediamo di istituire un Osservatorio che raccolga i dati necessari a delineare interventi sulla casa basati sulle evidenze, a partire da quelli sul fabbisogno abitativo nelle località ad alta pressione turistica chiesti anche dall’assesore Failoni.

Serve inoltre un confronto largo per delineare i punti chiave per la revisione del regolamento ITEA, partendo dall’indicizzazione dell’ICEF, anche alla luce dell’aumento iniquo dei canoni sociali avvenuto nell’ultimo anno, dovuto ad un aumento dei redditi che è stato solo nominale e che non ha recuperato il potere d’acquisto eroso dall’inflazione.

Anche sull’autorecupero stiamo aspettando da troppo tempo la messa a terra dei regolamenti.

Altro punto fondamentale è la riqualifica degli alloggi ITEA che nel Piano strategico triennale prevede un recupero di appartamenti pari solo a quelli restituiti annualmente, senza un effettivo recupero dei 1200 cumulati negli anni.

Si sta alzando bandiera bianca già in fase pianificatoria?!

Sulla maxi rateizzazione delle morosità ITEA, legate all’esplosione delle spese energetiche nei condomini misti, l’illustrazione delle ragioni di quegli aumenti ci convincono poco e attendiamo la documentazione riservandoci ulteriori approfondimenti a tutela degli inquilini.

Per iniziare a dare risposte concrete al bisogno abitativo, quindi, è necessario mettersi al lavoro con maggiore impegno. Per questo siamo a disposizione per riunioni del Comitato anche a cadenza settimanale per contribuire a dare quelle risposte che risolvano il tema della casa, che è interesse di tutti.

*

Cons.re Paolo Zanella

Gruppo PD del Trentino