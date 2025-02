ZANELLA (CONSIGLIO PAT – PD) * SANITÀ TRENTINO: «SPOSTAMENTO DAY HOSPITAL DAL S. CHIARA AL S. CAMILLO, QUALE RATIO E QUALE ORGANIZZAZIONE? »

01.16 - giovedì 20 febbraio 2025

Interrogazione a risposta scritta n. 803 Oggetto:

SPOSTAMENTO DAY HOSPITAL DAL S. CHIARA AL S. CAMILLO: QUALE RATIO E QUALE ORGANIZZAZIONE?

Durante la prossima primavera ed estate verranno spostati all’Ospedale S. Camillo sia il day hospital (DH) di neurologia che quelli di medicina interna, reumatologia ed ematologia posti rispettivamente al 5° e 6° piano del corpo B del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento. Gli spostamenti si rendono necessari per i lavori di messa in sicurezza antincendio della struttura (quelli minimi previsti per legge anche per le strutture in dismissione a breve) per effettuare i quali è necessario creare un’area “polmone” dove spostare man mano i diversi reparti e servizi da mettere a norma.

A fronte di un S. Chiara saturo, senza nessuno spazio di espansione rimasto, si presume si sia optato per spostare il reparto/servizio ritenuto meno problematico da un punto di vista dell’impatto sull’utenza, sul personale e sulle interconnessioni con gli altri servizi/UU.OO.. Ma siamo sicuri che sia proprio così?! Innanzitutto lo spostamento dei DH al S. Camillo implicherà non pochi problemi di parcheggio sia per il personale, che per i tanti pazienti che ne usufruiscono, in particolare per quelli con difficoltà motorie che devono essere accompagnati fino in reparto.

Questi attualmente utilizzano il parcheggio davanti al S. Chiara, mentre un domani faticheranno ad accedere al DH quando sarà spostato in via Giovanelli, una delle zone maggiormente critiche per i parcheggi in città. Poi l’organizzazione della presenza dei medici che oggi non sempre riescono ad essere dedicati in via esclusiva al DH, specie quando sono sotto organico e ancor di più in caso di assenze nell’equipe per recuperi, convegni o ferie.

Avere un DH dislocato in altra sede rende complesso per un medico operare “a scavalco”, come in taluni casi avviene, tra il DH e il reparto, oppure tra il DH e gli ambulatori. I pazienti che accedono al DH lo fanno sia per approfondimenti diagnostici (ad esempio stadiazioni periodiche di malattia, visite specialistiche per complicanze,…) sia per effettuare terapie non effettuabili a domicilio (chemioterapie e farmaci biologici ev, emotrasfusioni,…).

Spostare il DH in altra struttura complicherà sia l’effettuazione degli esami diagnostici, che la somministrazione delle terapie. Per quanto riguarda esami strumentali e visite specialistiche che spesso vengono effettuate dai pazienti in DH è evidente che lo spostamento renderà più complicato accedervi.

Penso a chi deve stadiare periodicamente un malattia e in un giorno effettua diversi accertamenti (es. esami ematici, TAC polmone HR, ecocardiogramma, spirometria, visita dermatologica,…) o chi deve fare prelievi particolari come la biopsia osteomidollare che poi devono essere inviati in anatomia patologica. Si è pensato di far fare ai pazienti la spola in ambulanza avanti e indietro tra S. Camillo e S. Chiara?

Oppure di programmare gli esami da esterni facendo accedere pazienti cronici e fragili più e più volte in ospedale prima dell’accesso in DH? Oppure ci si convenzionerà con il S. Camillo per esami e visite effettuabili in quel contesto, che sappiamo però essere solo alcuni rispetto a quelli erogabili al S. Chiara (ed eventualmente con costi aggiuntivi da sborsare all’ospedale accreditato…)? Anche le terapie, come si pensa di gestirle? Ci sono farmaci come i chemioterapici e alcuni farmaci biologici che vengono diluiti nell’Unità Manipolazione Chemioterapici Antiblastici (UMaCA) e ci sono gli emoderivati in giacenza nell’emoteca del Santa chiara che dovranno arrivare giornalmente al nuovo DH.

I tempi di consegna delle terapie e il ritardo nell’inizio delle stesse implicherà che le somministrazioni finiranno quando i medici avranno finito il turno e, in una sede dislocata distante dai reparti di degenza di riferimento, non ci saranno gli specialisti da contattare per eventuali problemi che dovessero insorgere. Infine il ritiro dei farmaci di fascia H dalla farmacia ospedaliera del S. Chiara che non potrà più essere effettuato contestualmente all’accesso in DH, vista la dislocazione in via Giovannelli. I pazienti cronici e fragili saranno costretti a fare un altro accesso al S. Chiara appositamente per il ritiro delle terapie.

Tutta una serie di questioni logistiche, quindi, che impatteranno su pazienti e personale sanitario, questioni delle quali ci si chiede se i vertici di APSS abbiano tenuto conto nel decidere lo spostamento dei DH o se invece si sia ragionato solo a tavolino per poi navigare a vista nel momento in cui si dovranno gestire le problematiche che emergeranno. Inoltre ci si domanda se non si sarebbe potuto spostare altri servizi o comunque se non ci fossero spazi più vicini dove collocare il DH (dall’ex IPAI dove si sarebbe potuto trasferire al posto del Dipartimento infrastrutture, lì spostato di recente, visto che era nota la necessità e la priorità dei lavori antincendio, o magari temporaneamente anche in prefabbricati adeguati e temporaneamente allestiti nel perimetro degli spazi esterni del S. Chiara) per evitare tutti i problemi organizzativi determinati dalla distanza tra il S. Chiara e il DH ricollocato al S. Camillo.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

1. qual è la ratio che ha portato a scegliere lo spostamento dei DH di neurologia e di medicina/ematologia/reumatologia all’ospedale S. Camillo e se non vi erano altri servizi più agevolmente trasferibili dal S. Chiara rispetto ai DH che hanno tutta una serie di interazioni con gli altri servizi e UU.OO. del S. Chiara, interazioni che con lo spostamento saranno difficili da gestire;

2. se in zona ospedale S. Camillo saranno previsti parcheggi dedicati al personale e per i pazienti con difficoltà deambulatorie;

3. come si pensano di gestire le difficoltà logistiche rilevate in premessa rispetto alla presenza del personale medico, alla necessità di effettuare accertamenti diagnostici eseguibili solo al S. Chiara, all’esecuzione di terapie che dovranno arrivare direttamente dai servizi del S. Chiara (es. UMaCA e emoteca) e all’approvvigionamento dei farmaci di fascia H per i pazienti.

Paolo Zanella

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Pd)