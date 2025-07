ZANELLA (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * OSPEDALE BORGO VALSUGANA: «SLITTA ANCORA LA FINE DEI LAVORI, CHE FINE FARANNO I FONDI PNRR?»

16.59 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Interventi all’ospedale di Borgo Valsugana: nuovi ritardi che fanno perdere i fondi PNRR? Nel mese di novembre del 2020 sono iniziati, dopo un lungo percorso preliminare, i lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione dell’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana. Per bocca dell’allora assessora alla sanità Stefania Segnana e del presidente Fugatti il cantiere in oggetto, con un costo che nel corso degli anni è lievitato fino ad arrivare ad una cifra di 22 milioni di euro – partendo da 11 milioni nel 2010 – sarebbe dovuto terminare nel secondo semestre del 2022. Successivamente, però, nell’ottobre 2022 gli stessi annunciavano un prolungamento dei tempi del cantiere che avrebbe portato i lavori a durare fino ai primi mesi del 2024.

Nel frattempo si celebrano le elezioni provinciali del 2023, che vedono la nomina di un nuovo assessore alla sanità. E così, ad aprile del 2024, il neo assessore Tonina annuncia che in realtà i lavori vedranno una conclusione tra fine ‘24 e inizio ‘25. Ma nulla ancora.

Sarà successivamente lo stesso Tonina, in risposta ad un’interrogazione presentata dalla consigliera Segnana, a comunicare nuovamente un rinvio ulteriore della fine del cantiere al 15 ottobre 2025. Niente di nuovo sul fronte occidentale, si direbbe in questi casi. Siamo ormai abituati a sentire tanti proclami ma vedere pochi fatti da parte della giunta Fugatti, che si parli di opere pubbliche (4,5 miliardi fermi in Banca d’Italia dicono tutto) o di servizi ai cittadini.

Il problema che si pone, però, è che per il “Corpo C2” dell’ospedale di Borgo Valsugana sono previsti degli interventi finanziati con fondi del PNRR per realizzare un adeguamento sismico dell’edificio, ma tali interventi potranno iniziare solo nel momento in cui si potranno trasferire i reparti e servizi nel nuovo blocco, cosa che pare non potrà avvenire in tempo per poter utilizzare i fondi PNRR.

È noti infatti che qualsiasi cantiere finanziato con i fondi del PNRR deve concludersi entro il 2026. In particolare, gli interventi che riguardano il comparto sanitario (Missione 6) devono completarsi entro il 30 giugno 2026.

Sul portale della PAT che descrive tutti i progetti PNRR realizzati o in fase di realizzazione sul territorio trentino, per quanto riguarda la data di inizio degli interventi di adeguamento sismico dell’ospedale di Borgo Valsugana viene indicato febbraio 2026. Ciò significa che i lavori partirebbero solo quattro mesi prima della scadenza inderogabile. Ma pare si sia stimato che non riusciranno nemmeno a iniziare per quella data.

Ciò significa che verranno persi oltre 1.500.000 euro di finanziamenti europei che dovranno essere o reindirizzati su un altro progetto – come già accaduto per l’ospedale Santa Maria del Carmine a Rovereto – o addirittura dovranno essere restituiti.

Dopo l’annullamento del bando per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Trento, dopo il reindirizzamento dei fondi PNRR dall’ospedale di Rovereto verso il presidio ospedaliero di Arco (e anche lì non si capisce in che modo si possono concludere i lavori in meno di un anno, visto che devono ancora cominciare) a causa di ritardi nei lavori, potremo mettere nel computo della incapacità gestionale della Giunta Fugatti questa ulteriore partita condotta in modo del tutto inadeguato e fallimentare.

Per fare chiarezza sulle circostanze sopra esposte è stata depositata l’interrogazione in allegato.

Cons. Paolo Zanella

Partito Democratico del Trentino