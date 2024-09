WWF TRENTINO * TURISMO (IN)SOSTENIBILE: «IL CONVEGNO A RIVA DEL GARDA, IL 28 SETTEMBRE ORE 14.30»

17.40 - domenica 22 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 28 settembre dalle 14.30 alle 18.30 presso l’Auditorium del Conservatorio a Riva del Garda. Negli ultimi anni, l’Alto Garda e Ledro, come molte altre destinazioni turistiche di grande richiamo, si è trovato ad affrontare il fenomeno dell’overtourism, un eccesso di presenze turistiche che può compromettere l’equilibrio tra il benessere economico e sociale e la sostenibilità ambientale. Questo fenomeno si manifesta quando l’afflusso di turisti supera la capacità del territorio di gestirlo in modo sostenibile, provocando impatti negativi sia sull’ambiente naturale che sulla qualità della vita dei residenti.

Il Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro (AGL), un Coordinamento di numerose associazioni ambientaliste trentine del quale anche WWF Trentino fa parte, è particolarmente sensibile a queste dinamiche. Oltre alla distribuzione di volantini informativi per sensibilizzare i turisti, si è impegnato a promuovere un modello di turismo più responsabile e consapevole. L’obiettivo è cercare di bilanciare le esigenze economiche del turismo con la necessità di preservare l’integrità del territorio, la biodiversità e la qualità della vita dei residenti.

Attraverso il convegno, il Coordinamento AGL mira a promuovere il dialogo tra le parti coinvolte – amministrazioni locali, imprenditori del turismo, residenti e turisti stessi – affinché si possa trovare una via per convivere in armonia con il territorio. L’obiettivo è sviluppare strategie per ridurre l’impatto del turismo di massa, che non riguarda solo una questione ambientale, ma rappresenta una sfida che richiede un approccio integrato capace di considerare le esigenze di tutte le parti coinvolte: per questo invitiamo tutte e tutti al convegno di sabato prossimo!

TURISMO (IN)SOSTENIBILE

Sabato 28 settembre dalle 14.30 alle 18.30 presso l’Auditorium del Conservatorio a Riva del Garda.