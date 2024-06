WWF TRENTINO * ORSO A MALÉ: «NON C’È NULLA DI STRAORDINARIO IN UN ANIMALE CHE ATTRAVERSA UN CENTRO ABITATO DESERTO»

19.41 - lunedì 17 giugno 2024

Non c’è nulla di straordinario in un orso che attraversa un centro abitato deserto, nel cuore della notte, in un piccolo paese del fondovalle alpino circondato da boschi e cime. Di straordinario c’è invece che ancora, dopo vent’anni, a Malè siano presenti cassonetti accessibili agli orsi e che si crei tanto inutile allarmismo su un fenomeno noto come l’avvistamento di un orso spaventato nel cuore della notte che avviene ormai da decenni.

Queste le parole delle Associazioni ENPA del Trentino, Io Non Ho Paura del Lupo, LAV Trentino, LIPU sezione di Trento, Legambiente circolo di Trento e WWF Trentino in merito all’avvistamento di un orso nel centro abitato di Malè.

Risultano invece inaccettabili le dichiarazioni di chi continua a soffiare sul fuoco della paura e di chi continua a strumentalizzare il tema dei grandi carnivori per i propri interessi: inutili chiacchiere che vanno sempre a discapito di una sola categoria, quella dei cittadini e degli abitanti delle valli che continuano ad essere in balia degli umori e delle polarizzazioni di gente irragionevole.