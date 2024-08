WWF – TRENTINO * ARBORICOLTURA URBANA: «INCONTRO CON LORENZO ADAMI, AL “MULINO ANGELI” – MARTER DI RONCEGNO TERME (TN) / 19/8 ORE 20.30»

16.31 - giovedì 15 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Le alberature urbane non solo offrono sollievo durante la calura estiva grazie alla loro capacità di regolazione microclimatica, ma rappresentano anche luogo di rifugio, nidificazione e nutrimento per molti piccoli animali, spezzando la continuità di un paesaggio cittadino troppo spesso fatto di solo cemento e asfalto.

Ma chi si occupa degli alberi che troviamo lungo le strade, e soprattutto come se ne occupa (o dovrebbe occuparsene) al meglio?

Ce ne parlerà il dott. Lorenzo Adami, esperto di progettazioni aree verdi della FEM, lunedì 19 agosto alle 20:30 presso il Mulino Angeli a Marter di Roncegno Terme, per la consueta rassegna di eventi dei “Lunedì della Rete” organizzata dalla Rete di Riserve del Fiume Brenta.