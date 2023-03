WWF TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * FAUNA SELVATICA: « A BOLZANO È NECESSARIO REALIZZARE UN NUOVO “CRAS“, PER AIUTARE GLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ »

08.26 - mercoledì 1 marzo 2023

I Centri Recupero Animali Selvatici, comunemente conosciuti come CRAS, sono strutture che svolgono una importante funzione pubblica, curando e riabilitando la fauna selvatica in difficoltà, rivestendo al tempo stesso l’importante ruolo di osservatori epidemiologici. All’interno di questi “ospedali” sono migliaia gli animali che ogni anno vengono assistiti da personale medico veterinario, operatori professionali e volontari. Tra le principali cause di ricovero abbiamo i traumatismi di varia origine, gli avvelenamenti e le malattie infettive; inoltre una buona parte di degenti è costituita da nidiacei, cioè uccelli nati da poco, inabili al volo e bisognosi di attenzioni fino all’indipendenza. Non tutti gli ospiti dei CRAS potranno tornare in natura, alcuni inabili alla vita selvatica troveranno qui una casa permanente e la loro presenza potrà essere valorizzata nell’ambito di attività didattico-divulgative.

Fino al primo di gennaio 2019 a Bolzano era attivo un centro per gli animali selvatici, una volta che lo stesso è stato chiuso a causa della mancanza degli investimenti economici e strutturali necessari per sostenerlo, l’Ente pubblico non ha trovato soluzioni alternative, se non autorizzare il Medico Veterinario Direttore Sanitario del centro ad operare animali in difficoltà presso la sua struttura, con un minimo contributo economico per le spese sanitarie.

Fatte queste premesse, come WWF, associazione che si occupa di ambiente e tutela della biodiversità, chiediamo a gran voce che il Comune di Bolzano, in sinergia con la Provincia Autonoma di Bolzano si impegni per concretizzare la realizzazione di un CRAS, che possa accogliere la fauna selvatica in difficoltà, come prevede la legge.

Il CRAB, organizzazione di volontariato creata appositamente nell’ottica di prendersi cura della fauna selvatica in difficoltà, e il Comune di Bolzano, in particolare nella persona dell’Assessora Chiara Rabini, nell’ultimo anno hanno collaborato molto per trovare una soluzione alla riapertura del centro. Allo stato attuale ormai non manca più nulla: esiste un progetto dettagliato, la disponibilità della Provincia a finanziare gran parte del progetto stesso come pure la consapevolezza quasi unanime e trasversale della politica e delle associazioni sulla necessità e importanza di un centro nella città di Bolzano.

Il progetto è inoltre basato sulla creazione di un “Polo Ambientale”, un punto d’incontro educativo e didattico per la cittadinanza in cui alla classica funzione di centro di recupero si affiancherebbe un’attività di sviluppo della cultura ambientale e della conoscenza della biodiversità urbana. Il centro diverrebbe inoltre, come accade già per altre Regioni e Province, un insostituibile punto di riferimento per raccolta di statistiche dei fenomeni e delle cause dei ricoveri, ma soprattutto di approfondimento clinico di alcune malattie riscontrate nell’avifauna cittadina e di monitoraggio epidemiologico, entrambe funzioni fondamentali per poter dare una risposta immediata a problematiche emergenti che verrebbero ovviamente svolte in stretta collaborazione con gli organismi preposti, come l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la Provincia Autonoma di Bolzano ed il Comune di Bolzano.

Confidiamo quindi che questo sia l’anno giusto per ripartire con un nuovo progetto, che normalizzerà la situazione alto atesina con il resto d’Italia. Un progetto che non butti all’aria tutta la base esperienziale di chi da anni si occupa con amore e dedizione al recupero della fauna selvatica. Siamo certi che la comunità di Bolzano saprà cogliere e valorizzare questa opportunità, nella consapevolezza dell’interesse pubblico che un CRAS rappresenta.

Karol Tabarelli de Fatis

Delegato Regionale WWF Trentino-Alto Adige/Südtirol