WWF TRENTINO ALTO ADIGE * FIERA VALSUGANA: «ATTIVITÀ PER BAMBINI / LABORATORI ED INCONTRI / ECORISTORAZIONE E DEGUSTAZIONI (10-11/5)»

È in programma l’edizione 2025 della Fiera Valsugana Sostenibile e Solidale che si terrà il weekend del 10 e 11 maggio a Levico Terme.

La Fiera Valsugana Sostenibile e Solidale è un grande evento ad accesso gratuito, ma anche un progetto impegnativo, che i volontari di L’Ortazzo portano avanti con passione.

80 espositori, 8 conferenze/degustazioni, 24 laboratori o attività speciali vi attendono sabato 10 maggio 2025 dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 11 maggio dalle 10.00 alle 18.00 alla Fiera Valsugana Sostenibile e Solidale, al Palalevico a Levico Terme (TN).

WWF Trentino Alto Adige e i suoi volontari saranno presenti con 2 laboratori per bambin*/ragazz*:

“Impronte misteriose”

Sabato 10 maggio a ciclo continuo a partire dalle 14 alle 19 e domenica 11 maggio a ciclo continuo a partire dalle 10 alle 18.

Creazione impronte in gesso di alcuni degli abitanti dei boschi trentini

“Non solo api”

Domenica 11 maggio dalle ore 14 alle 15.30 e dalle 17 alle 18.00.

Creazione di casette nido per gli insetti con materiali di recupero, aiutati dalla conoscenza di un esperto entomologo

QUI trovate il programma completo.

Vi aspettiamo

Gli attivisti di WWF Trentino – Alto Adige

ALTRE SEGNALAZIONI

Vi segnaliamo il prossimo appuntamento per la serie “I lunedì della Rete”, questa volta per parlare di un carnivoro che in Italia da qualche anno è in espansione naturale: lo sciacallo dorato.

Lo sciacallo dorato è un animale sociale che, come il lupo, forma famiglie numerose, che stanno in Trentino iniziando a

popolare gli ambienti di bassa quota. Per l’uomo è assolutamente innocuo, si riconosce dalla sua stupenda livrea giallo ocra e dalle dimensioni contenute, che, alle volte, lo fanno scambiare per una volpe.

Ce ne parlerà il dottor naturalista Emanuele Fior, ricercatore del Sevizio Conservazione, Ricerca e Monitoraggio dei Parchi del Ducato in Emilia Occidentale.

Ci ritroveremo lunedì 12 maggio a Carzano, in piazza Ramorino.

Vi aspettiamo

Gli attivisti di WWF Trentino – Alto Adige