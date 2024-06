WWF * “GRANDI CARNIVORI IN TRENTINO 2024”: «ORSI E LUPI, SERATA INFORMATIVA PER DISCUTERE SUI TEMI LEGATI A QUESTE SPECIE (TRENTO – 21/6 ORE 20.30)»

12.41 - venerdì 14 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Venerdì 21 giugno alle 20:30 presso la sala conferenze della Fondazione Caritro in via Calepina 1 a Trento si terrà l’evento “Grandi carnivori in Trentino 2024”, serata informativa per conoscere i dati aggiornati relativi alla presenza dei grandi carnivori sul territorio della Provincia Autonoma di Trento e approfondire le tematiche legate alla coesistenza con orso e lupo. L’evento, organizzato da WWF Trentino ODV e Io non ho paura del lupo APS in collaborazione con la Commissione Tutela Ambiente Montano della SAT, è aperto a tutti i cittadini interessati al tema: sarà anche un’occasione per giornalisti, associazioni, tecnici e altri portatori di interesse per conoscere numeri, impatti, interventi messi in atto e dinamiche delle popolazioni di questi animali sul territorio, nonché per discutere insieme sui temi legati a queste specie.

“Questa è una serata aperta a tutti, per questo estendiamo fin da subito il nostro invito al mondo politico e istituzionale trentino affinché possa essere presente non solo per conoscere gli effettivi dati del fenomeno, ma anche per ascoltare il punto di vista di chi oltre alla PAT da anni lavora per la coesistenza con questi animali”. Queste le parole di Aaron Iemma, Presidente del WWF Trentino.

“Da troppo tempo la paura è l’ingrediente principale che guida la comunicazione sul tema dei grandi carnivori in Trentino, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti: timori sovradimensionati che colpiscono le comunità paralizzando il confronto e rendendo i conflitti sempre più marcati. Su questo punto bisognerà lavorare tutti insieme, e per questo l’invito è aperto a tutti i giornalisti e ad altri portatori di interesse come le associazioni ambientaliste ed animaliste che hanno a cuore questi temi” Queste le parole di Francesco Romito, vicepresidente di Io non ho paura del lupo APS.

La serata, ad ingresso gratuito, vedrà la presenza dello zoologo e divulgatore scientifico Filippo Zibordi, così come dei rappresentanti di WWF Trentino ODV, Io non ho paura del lupo APS e della Commissione Tutela Ambiente Montano della SAT – Società Alpinisti Tridentini.