VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA(TN) * MALTEMPO: «TRAINATE AL PORTO 6 PICCOLE IMBARCAZIONI DA REGATA, CON A BORDO ATLETI MINORENNI»

La moto d’acqua durante un servizio addestrativo visto l’imminente arrivo di un fronte temporalesco da ovest ha provveduto a mettere in salvo una windsurfista trasportandola fino in spiaggia. In supporto si attivava immediatamente il gommone di salvataggio che si univa ai gommoni di spiagge sicure, la motovedetta della Polizia di Stato e i numerosi gommoni di servizio dei vari circoli velici. In acqua erano presenti una decina di tavole con vela senza gli sportivi a bordo.

Partivano subito le ricerche per recuperare eventuali pericolanti in acqua nonostante le avverse condizioni meteo (grandine, fulmini e visibilità circa 50 metri). Si provvedeva al traino presso porto sicuro di 6 piccole imbarcazioni da regata con a bordo atleti minorenni. Grazie ad un successivo appello eseguito presso i porti si appurava che non c’erano dispersi.

L’elisoccorso da Trento non è potuto intervenire nonostante la richiesta a causa delle predette condimeteo. Le operazioni di assistenza si sono protratte per l’ora successiva al fine di escludere la presenza di ulteriori naviganti in difficoltà. In supporto si portava anche il motoscafo per ulteriore verifica della presenza di eventuali richieste di soccorso.

Nella foto un equipaggio tedesco che attende il passaggio della cella temporalesca per poter issare nuovamente l’albero in sicurezza. Intervenuti 8 vigili con 3 mezzi nautici.