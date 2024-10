VVF VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * MALTEMPO – FIUME SARCA: «RETI DI CONTENIMENTO, RACCOLTE 40 TONNELLATE DI LEGNAME» (VIDEO)

15.58 - mercoledì 9 ottobre 2024

Questa mattina una decina di volontari dei vigili del fuoco hanno posato le reti di contenimento a seguito della cacciata del fiume Sarca. Con circa 300 metri di contenimento sono state raccolti con una stima approssimativa circa 40 tonnellate di legname. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno nel pomeriggio. Si raccomanda massima prudenza nella navigazione e di non interferire sia in acqua sia a terra con le operazioni in corso.

AGGIORNAMENTO ORE 18.14

Posizionati ulteriori 400 metri di reti alla foce del fiume Sarca viste le ultime previsioni. Impegnati vigili di Riva del Garda, Molina di Ledro e Arco.