VVF VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * COMUNE DI LIMONE: «SI PERDONO NEL BUIO SUL SENTIERO 101, RECUPERATI INFREDDOLITI MA INCOLUMI DUE TURISTI»

08.30 - venerdì 1 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Report della serata di “Halloween” . Ore 18:30 ricerca e soccorso nel comune di Limone BS per 2 turisti persi nel buio sul sentiero 101 (Zete di Ranzo). Una squadra mista del Distaccamento VV.F. di Salò e del Corpo di Riva del Garda ha percorso la via fino al ritrovamento dei due malcapitati. Solo infreddoliti ma incolumi. Riportati con mezzo VF in albergo.

Dalle 19 alle 21 tre interventi per atti vandalici probabilmente dovuti ai festeggiamenti di “Hallows’ Eve” in piazza Costituzione a Riva del Garda. Piccoli incendi che hanno interessato l’arredo urbano e l’area di un vicino cantiere. Sul posto i carabinieri del radiomobile.