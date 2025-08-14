VVF RIVA DEL GARDA (TN) * MORTE BAGNANTE: “RECUPERATA LA SALMA A DUE METRI DI PROFONDITÀ, ALLA BATTIGIA DI CASSONE DI MALCESINE”

02.17 - giovedì 14 agosto 2025

Alle 19.30 di ieri, in località Cassone di Malcesine (Vr) dai vigili del fuoco è stata recuperata in acqua una persona scomparsa a due metri di profondità vicino alla battigia.

Sul posto la Polizia locale di Malcesine, i Carabinieri Malcesine, la Guardia Costiera di Salò ed i vigili del fuoco di Riva del Garda (soccorritori acquatici con mezzo navale) i Vvf di Trento (con Nucleo sommozzatori elitrasportati) e Bardolino (mezzo navale e terrestre). È intervenuto anche il medico di Trentino emergenza.