VOLKSBANK * NORD EST: «INAUGURATA LA NUOVA FILIALE DI MONTEBELLUNA, FORTE SEGNALE DI FIDUCIA NEL TERRITORIO»

07.30 - sabato 28 settembre 2024

Volksbank: inaugurata la nuova filiale di Montebelluna a conferma della vicinanza sul territorio. Giovedì 26 settembre Volksbank ha inaugurato la nuova filiale di Montebelluna, in Via Salvo D’Acquisto 2, che ora si presenta con spazi più ampi e luminosi per favorire un servizio di consulenza di qualità. Nel nuovo concept della filiale, il cliente e il suo fabbisogno finanziario sono posti al centro: la filiale diventa così un punto di riferimento non solo per le operazioni finanziarie, ma anche per offrire consulenza personalizzata e supporto continuo, creando un rapporto di fiducia e collaborazione duraturo.

Fornire alla clientela un servizio di consulenza di qualità in un ambiente accogliente e moderno: in questo modo la Banca mira a rafforzare la presenza fisica sul territorio e continua gli investimenti in nuove aperture e ristrutturazioni di filiali nel Nord Est. Questo approccio, in linea con il carattere regionale della Banca, permette di essere vicini al territorio e di offrire alla clientela soluzioni personalizzate in base alle proprie necessità finanziarie.

La nuova filiale di Montebelluna si presenta ora in una nuova veste, con spazi più ampi e moderni, adatti per una consulenza di livello: sono sei le collaboratrici e i collaboratori al servizio della clientela che, guidati da Cristiano Turrin, offrono un servizio altamente qualificato e personalizzato. Presenti all’inaugurazione il Sindaco Adalberto Bordin, il Vicepresidente di Volksbank, Giuseppe Padovan, il Direttore Generale di Volksbank Alberto Naef, il Direttore dell’Area Treviso e Pordenone, Vittorio Pucella, il titolare della nuova filiale di Montebelluna, Cristiano Turrin, insieme a tutto il team della filiale.

Il mantenimento della presenza fisica attraverso filiali e Centri Private e Corporate rimane centrale nel modello di business della Banca: nel 2024, infatti, Volksbank ha completato 5 ristrutturazioni e ampliato 7 filiali.

“Come Banca regionale fortemente radicata nel Nord Est, vogliamo dare un forte segnale di fiducia nel territorio, continuando ad investire in un periodo contrassegnato da diverse chiusure di filiali soprattutto ad opera dei grandi gruppi nazionali. L’inaugurazione di oggi dimostra l’attenzione della Banca nel rafforzare la presenza fisica in una provincia importante come Treviso. Il team di consulenti propone, con professionalità e competenze, soluzioni personalizzate in funzione delle diverse esigenze finanziarie”, afferma Vittorio Pucella, Direttore dell’Area Treviso/Pordenone di Volksbank.

“L’aspetto relazionale è di cruciale importanza per Volksbank. Essere presenti sul territorio con filiali fisiche ci permette di costruire rapporti di fiducia duraturi con la clientela e di essere un punto di riferimento importante per la comunità locale. Insieme al mio team, continueremo a fornire ai clienti un servizio altamente professionale, per trovare insieme le migliori soluzioni finanziarie e per realizzare i sogni personali ed imprenditoriali”, commenta Cristiano Turrin, titolare della nuova filiale di Montebelluna.