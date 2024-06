VOLKSBANK E CROCE BIANCA * AMBULANZA MOBILE: «PERFEZIONATO L’ACCORDO PER LA DONAZIONE DELLA PRIMA AUTO MEDICA FULL ELECTRIC»

17.46 - lunedì 24 giugno 2024

Prima auto medica full electric per Croce Bianca Alto Adige: prosegue l’impegno di Volksbank a favore delle attività di assistenza sociosanitaria del territorio. Perfezionato nella sede Volksbank l’accordo per la donazione a Croce Bianca della prima auto medica full electric, allestita ambulanza mobile. Presenti alla firma il Direttore Generale di Volksbank, Alberto Naef, la Responsabile di Sostenibilità, Manuela Miorelli, il Presidente della Croce Bianca, Alexander Schmid e il Direttore Ivo Bonamico.

Continua l’impegno di Volksbank nell’ambito della mobilità sostenibile e dell’impegno sociale a favore del territorio. La Banca ha sottoscritto la donazione di un veicolo full electric, che rientra nella strategia di sostenibilità di Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca Bolzano di utilizzare mezzi a minore impatto ambientale.

L’associazione di volontariato sociosanitario, Croce Bianca, è attiva principalmente nei servizi di soccorso, trasporto infermi e protezione civile. L’associazione utilizzerà il mezzo di trasporto full electric per svolgere i servizi a favore degli assistiti, tra cui rientrano interventi d’urgenza con trasporto di personale medico ed apparecchi elettromedicali sul luogo dove è richiesto l’intervento.

Questa iniziativa di social green mobility è un ulteriore tassello nel contesto del nuovo Piano industriale “I-mpact 2026”, che prevede iniziative concrete nell’ambito della decarbonizzazione, nell’attenzione all’ambiente e nella valorizzazione dell’aspetto sociale.

“Proseguiamo con determinazione il nostro percorso investendo in iniziative concrete a supporto del percorso ambientale e sociale del territorio in cui operiamo, a beneficio della comunità che ci sta comunicando un importante gradimento per queste iniziative. Questo è il secondo progetto nell’ambito della social green mobility: siamo assolutamente orgogliosi che un’Associazione di grande rilievo per i cittadini come Croce Bianca, intraprenda con Volksbank un percorso di sostenibilità ambientale del servizio che offre alla comunità altoatesina. Grazie alle fondamentali attività che svolge Croce Bianca, siamo sicuri che la donazione del primo veicolo di pronto intervento full electric allestito ad Ambulanza rappresenti un valore aggiunto importante e possa arricchire la flotta di Croce Bianca nello svolgimento degli interventi di emergenza”, afferma Alberto Naef, Direttore Generale di Volksbank.

“Siamo lieti di poter contare su Volksbank come partner forte nel campo della sostenibilità. Perseguiamo gli stessi obiettivi e ora possiamo compiere insieme un passo significativo e innovativo in Alto Adige. Con l’acquisto della prima auto medica full electric, stiamo avviando un cambiamento radicale nella gestione della nostra flotta e stiamo dando un forte segnale nel mondo dei servizi di emergenza. Questo non solo garantirà un elevato standard di assistenza medica di emergenza in futuro, ma anche una mobilità rispettosa dell’ambiente”, afferma Alexander Schmid, Presidente della Croce Bianca.