VOLKSBANK * CDA – BILANCIO SEMESTRE 2025: «UTILE NETTO A 63 MILIONI (+10%) / PREZZO DELL’AZIONE IN AUMENTO DEL 30% DA INIZIO ANNO»

15.18 - venerdì 1 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Volksbank in ulteriore crescita nel 2025, utile netto semestrale a oltre 63 milioni di euro (+10%). Prezzo dell’azione in aumento di oltre il 30% da inizio anno. Il Presidente Ladurner: “Confidiamo che l’ottima semestrale e la seconda tranche del dividendo il 1° ottobre trovino gradimento da parte del mercato”.

Il Consiglio di Amministrazione di Volksbank ha approvato oggi i risultati semestrali 2025. Il solido andamento economico e patrimoniale si è tradotto in una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder e la Banca ha potuto consolidare il ruolo di motore di crescita per lo sviluppo del Nord Est. In considerazione degli ottimi risultati, il Consiglio di Amministrazione ha dato corso alla delibera dell’Assemblea dei Soci del 17 aprile u.s., fissando alla data del 1° ottobre 2025 la record date per il pagamento della seconda tranche di dividendi, pari a 30 eurocent per azione, per un totale di circa 15 milioni di euro. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione odierno ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci, che sarà convocata in ottobre, la distribuzione entro dicembre 2025 di un’azione gratuita ogni 100 possedute.

Il Presidente Lukas Ladurner dichiara: “Nel corso dei primi sei mesi del 2025 Volksbank ha registrato una solida performance con un’ulteriore crescita dei ricavi caratteristici, associata ad un buon controllo dei costi e del rischio. Da oltre un anno, l’ottimo andamento della Banca si riflette positivamente sull’azione, che nel primo semestre è stata il titolo più scambiato sulla piattaforma di negoziazione Vorvel, registrando un buon interesse da parte degli investitori. Anche il prezzo ne ha beneficiato, raggiungendo un valore medio a luglio 2025 superiore a 14 euro. Abbiamo pertanto fissato a inizio ottobre il pagamento della seconda tranche del dividendo e proporremo all’Assemblea dei Soci, che sarà convocata in autunno, la distribuzione, entro l’anno, di un’azione gratuita ogni 100 possedute. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia tutti i collaboratori per l’impegno e i risultati raggiunti”.

Il Direttore Generale Alberto Naef aggiunge: “Volksbank chiude il primo semestre 2025 con risultati eccellenti, grazie al suo modello di business fortemente apprezzato dal mercato. Ne è prova tangibile la crescita di oltre 1.700 clienti netti registrata (oltre 1.350 unità tra i privati e 350 tra le imprese), l’aumento dei volumi per 700 milioni di euro (forte crescita della raccolta diretta ed indiretta e buona dinamica degli impieghi che crescono, malgrado un mercato in contrazione). Registriamo anche ottimi risultati di soddisfazione della clientela che ci posizionano ai vertici nel Nord Est: in particolare, i clienti apprezzano il miglioramento della frequenza e qualità delle consulenze, l’allargamento dell’offerta di prodotti di investimento e Bancassicurativi ed il supporto alle piccole e medie imprese del territorio (quasi 900 milioni di nuove concessioni nel semestre). Anche per il resto dell’anno prevediamo un andamento positivo grazie alla consolidata crescita dei volumi, alla buona dinamica dei margini ed alle azioni di contenimento dei costi operativi e del costo del rischio”.

Il Vicedirettore Generale e CFO Georg Mair am Tinkhof conclude: “I dati semestrali confermano un ulteriore rafforzamento dei principali indicatori patrimoniali, che beneficiano anche dell’introduzione di Basilea 3+, che premia modelli di business collegati con l’economia reale, diversificati e frazionati, come quello di Volksbank. In maggio, l’agenzia FitchRatings ha confermato il rating della Banca e ha migliorato l’outlook da Stabile a Positivo, proprio in virtù del costante miglioramento della redditività e della crescita della solidità della Banca negli ultimi cinque anni. Con questo risultato Volksbank conferma un rendimento del capitale (RoTE) a due cifre e mantiene un profilo di rischio basso. Continuiamo ad investire sulla crescita con l’apertura della filiale di San Bonifacio, prima filiale in provincia di Verona, e con lo sviluppo di nuove soluzioni digitali”.

I risultati in particolare mostrano come la Banca performi bene in termini di:

• Crescita delle masse intermediate e dei clienti. La Banca mostra una crescita dei volumi da clientela superiore al sistema con conseguente aumento della quota di mercato e del numero dei clienti. Le masse intermediate da clientela raggiungono i 22,6 miliardi di euro (in crescita del 3,2% rispetto ai 21,9 miliardi di euro di fine 2024). In particolare, la liquidità delle famiglie ed imprese è cresciuta di oltre 300 milioni di euro, la raccolta indiretta (fondi comuni di investimento, obbligazioni, azioni, assicurazioni vita, ecc.) è cresciuta di 380 milioni di euro ed i crediti netti alla clientela di circa 25 milioni di euro.

• Crescita dei ricavi caratteristici. I ricavi “core” crescono dello 0,4%, in virtù del buon andamento delle commissioni nette, in crescita del 5,6% rispetto al 2024, ed alla tenuta del margine d’interessi che si riduce meno del mercato. Grazie alla buona dinamica dei volumi, il margine d’interesse si contrae di solo l’1,7% malgrado i tagli del costo del denaro da parte della BCE che ammontano a 200 punti base dal primo semestre 2024.

• Basso livello di rischio. Il costo del rischio di credito si mantiene stabilmente basso, sostanzialmente neutrale nel primo semestre, grazie alla buona qualità del portafoglio ed al contributo delle riprese da incasso sui crediti deteriorati che ha compensato gli accantonamenti sulle posizioni di nuova classificazione. La quota netta del portafoglio dei crediti deteriorati sul portafoglio complessivo (NPL Ratio netto) è ulteriormente sceso al 1,6% (1,7% a fine 2024). Le coperture del portafoglio deteriorato sono stabili al 58% in controtendenza e ben al di sopra rispetto al Sistema.

• Buon controllo dei costi. I costi, ed in particolare le spese amministrative, e le spese straordinarie sono in contrazione e più che compensano l’effetto inflattivo e l’impatto derivante dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale. Pertanto, il rapporto tra costi e ricavi (Cost income ratio) si è ulteriormente ridotto dal 53,0% del 2024 al 50,4% attuale, livello considerato di ottima efficienza nel panorama delle banche commerciali europee.

• Buona redditività. La Banca vede l’utile crescere del 10% rispetto al molto positivo 2024 mantenendo quindi un’eccellente redditività, con un rendimento del patrimonio tangibile (RoTE) al 12,7%, livello ben superiore alle aspettative degli azionisti europei. L’utile netto di 63,7 milioni di euro sconta 31,9 milioni di euro di imposte, con un tax rate di poco superiore al 33%.

• Maggiore solidità patrimoniale. Il patrimonio netto tangibile di Volksbank è in ulteriore crescita, attestandosi a 1.018 milioni di euro, pari a 20,40 euro per azione.

Grazie alla prima applicazione di Basilea 3+, che premia i modelli di business retail e con ottime garanzie nel portafoglio crediti, la Banca incrementa in maniera sostanziale i propri già solidi coefficienti patrimoniali: già al netto delle distribuzioni previste, il coefficiente patrimoniale Total Capital Ratio (TCR phased in) sale dal 17,6% di fine 2024 al 19,1% ed il Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio phased in) sale dal 16,2% di fine 2024 al 17,7%.

• Forte impegno per l’ambiente ed il sociale:

o Rating MSCI: Volksbank ha ricevuto il rating A, che ha valorizzato in particolare gli aspetti della Governance e lo Sviluppo del capitale umano;

o Social Green Mobility: la Banca ha donato per esempio un’auto elettrica alla cooperativa sociale bellunese “Società Nuova”, che offre servizi per il disagio psichiatrico, l’autismo, l’infanzia e l’inserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio. Il nuovo mezzo sarà impiegato per il trasporto solidale di persone con disabilità;

o Fragilità: Volksbank affianca tra l’altro Coldiretti Trento nel progetto “Fuori era solo tempesta”, un percorso di inserimento socio-lavorativo e di supporto pedagogico a tre donne che hanno vissuto situazioni di violenza fisica, economica e psicologica;

o Family & Childcare: tra le principali nuove iniziative, Volksbank offre un supporto concreto ai bambini delle scuole primarie di nove comuni altoatesini che frequentano le attività pomeridiane organizzate dalla Cooperativa sociale “Die Kinderfreunde Südtirol”. Da novembre 2025 sarà attivo un servizio di assistenza pomeridiana da parte di un gruppo di insegnanti qualificati. Inoltre, a fine agosto 2025, Volksbank ha organizzato una settimana estiva di attività per bambini e ragazzi in collaborazione con Croce Bianca Giovani, Alpenvereinsjugend Südtirol, Servizio Giovani di Bolzano, SSV Bolzano e Jugendfeuerwehr Steinegg.

o Parco fotovoltaico: Volksbank ha avviato le azioni per intraprendere, nell’ambito del piano “I-mpact 2026”, un percorso di progressiva indipendenza energetica. Tra queste rientra la realizzazione nel nostro bacino d’utenza di un parco fotovoltaico la cui potenza installata sia correlata ai nostri consumi, contribuendo così al piano nazionale ed europeo di potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili