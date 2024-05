VITALPIN * “ESTATE IN FUNIVIA 2024″: «TURISMO SOSTENIBILE, PER GLI ALTOATESINI IL 30% DI SCONTO SU 60 IMPIANTI DI RISALITA»

17.56 - mercoledì 29 maggio 2024

VITALPIN elogia l’iniziativa “Estate in funivia 2024”. Un’azione mirata per una maggiore accettazione del turismo: “Segnale importante dall’Alto Adige” Grazie all’azione “Estate in funivia 2024” tutti gli altoatesini e le altoatesine in possesso di un abbonamento per il trasporto pubblico avranno dal 1° giugno almeno il 30 percento di sconto per le corse singole su 60 impianti di risalita appartenenti a società private. L’iniziativa durerà per tutta la stagione estiva. “Si tratta di un segnale importante lanciato dal mondo delle imprese degli impianti a fune alla popolazione locale”, dichiara il direttore di VITALPIN Manuel Lutz. L’associazione con sede a Innsbruck annovera tra i propri soci associazioni e imprese del settore turistico provenienti da Tirolo, Salisburgo, Carinzia, Alto Adige, Cantone dei Grigioni e Baviera.

VITALPIN sostiene soprattutto l’idea di un turismo sostenibile nell’arco alpino e rimarca che è proprio il settore turistico a sviluppare nuove idee. “Le Alpi sono la meta di molti turisti che si vogliono godere qualche giorno di riposo in mezzo alla natura e alle montagne. Per i residenti, invece, le Alpi sono il luogo in cui vivono e lavorano tutto l’anno “, aggiunge Manuel Lutz. “Si tratta di trovare il giusto compromesso abbattendo pregiudizi e luoghi comuni e agendo in modo equilibrato. Per molte zone alpine non ci sono alternative al turismo per garantire posti di lavoro e una comunità viva.” Con azioni come “Estate in funivia 2024” cresce l’accettazione del turismo tra la popolazione residente in quanto offre vantaggi diretti per tutti.

Allo stesso tempo è importante comunicare chiaramente che il turismo permette di creare delle strutture che altrimenti non ci sarebbero nelle zone rurali. Spesso alcuni nessi non vengono riconosciuti come tali o interpretati volutamente in modo scorretto. L’azione altoatesina “Estate in funivia 2024” mostra invece concretamente i vantaggi per la popolazione locale; inoltre, il ribasso di prezzo è conforme alle normative UE e può essere comunicato attivamente, il che rappresenta una novità assoluta. “È giusto e importante contrastare il crescente atteggiamento critico verso il turismo, e questa iniziativa lanciata in Alto Adige è da prendere come esempio”, conclude il direttore di VITALPIN.