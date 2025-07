VISIT PAGANELLA (TN) * DOLOMITI: «A MALGA PRATO DI SOTTO TORNANO LE ESPERIENZE DI “BRENTA OPEN“, PER RENDERE LA MONTAGNA ACCESSIBILE A TUTTI (18-22/8)»

19.12 - giovedì 17 luglio 2025

Dolomiti per tutti: Brenta Open e Paganella Open presentano il programma per l’estate inclusiva 2025. Dal 18 al 22 agosto, a Malga Prato di Sotto, tornano le esperienze di Brenta Open per rendere la montagna accessibile a tutti. L’evento si inserisce nel più ampio programma estivo di Paganella Open, che fino al 5 settembre offre un calendario di attività inclusive settimanali, tra cui e-bike, arrampicata e percorsi sensoriali.

Sport, sostenibilità, inclusività: un modello di turismo da promuovere per ricordare che la montagna è un bene che appartiene a tutti. Con questo obiettivo Visit Paganella presenta il programma per l’estate 2025 che mette al centro l’accessibilità e l’esperienza condivisa per superare ogni tipo di barriera, fisica e cognitiva, permettendo a tutti di fare esperienza della montagna, nella splendida cornice delle Dolomiti.

Tra gli eventi c’è Brenta Open Camp che si svolgerà dal 18 al 22 agosto a Malga Prato di Sotto in Val dell’Ambiez e del Ghez, in un campo base dove persone con disabilità, giovani e operatori outdoor potranno vivere la montagna in modo profondo e condiviso.

“Questo nuovo format – afferma Simone Elmi, presidente dell’Associazione Dolomiti Open che da anni si dedica alla promozione delle Dolomiti come luogo accessibile a tutti – fa sì che i ragazzi condividano la quotidianità in una malga, tra escursioni in montagna, varie attività e piccoli compiti di autogestione in base alle abilità di ciascuno”.

Giunto alla sua 11ª edizione, l’evento più inclusivo delle Dolomiti celebra il tema dell’inclusione nelle Dolomiti UNESCO, ponendo al centro l’individuo e il suo rapporto con le persone e la natura che lo circonda.

Grazie alla passione, l’esperienza e le competenze acquisite nel tempo, le Guide Alpine della Paganella aiutano a superare ostacoli a volte considerati insormontabili. Ognuno condivide la propria storia vivendo momenti unici immersi nella splendida natura delle Dolomiti. Il camp sarà arricchito da tante attività complementari: dalla musica di Echi tra le Cime al Teatro nella Natura che rappresenta l’uomo e le sue sfide fino alle esperienze attive outdoor.

“Inclusività e sostenibilità sono i valori del nostro territorio, per questo organizziamo attività che mettano al centro l’individuo”, spiega Luca D’Angelo, Direttore dell’Apt Visit Paganella. “Continuiamo a creare e promuovere percorsi accessibili, mappando itinerari adatti a tandem e handbike. Per noi è importante portare il messaggio che tutti possano fare esperienza della montagna, senza barriere e in ogni stagione.”

Un’estate inclusiva con Paganella Open

L’impegno di Visit Paganella per un’estate senza barriere prosegue fino al 5 settembre con Paganella Open, un calendario di appuntamenti settimanali per chi si muove con più o meno facilità.

Ogni giovedì (ore 15-17) si svolgerà l’attività Sensoriale al Parco del Respiro, con una passeggiata a Fai della Paganella per riconnettersi con la natura attraverso i sensi: annusare i profumi e ascoltare i rumori del bosco sono attività particolarmente indicate per stimolare le abilità cognitive.

Tutti i venerdì (ore 9.30-12-30) sarà invece possibile mettersi in sella grazie all’E-bike Cappuccino Tour, un’escursione guidata in e-MTB su strade forestali nei pressi di Andalo, con una golosa pausa merenda.

Il venerdì pomeriggio (dalle ore 15.30) si svolge invece il Family Climbing a San Lorenzo in Dorsino, una scuola di arrampicata inclusiva pensata per dare alle famiglie la possibilità di provare l’emozione della roccia in totale sicurezza.

Per garantire un’esperienza davvero accessibile, tutte le attività sono gratuite per le persone con disabilità (con prenotazione). Sono inoltre disponibili – sempre su prenotazione – diversi ausili come le joelette (per adulti e bambini), handbike, tandem elettrici e le scarpette da arrampicata, da applicare alle protesi

L’estate 2025 porta con sé ulteriori novità: presso l’acquapark di Andalo Life sono ora disponibili una carrozzina speciale per la doccia e un nuovo sollevatore per l’ingresso in acqua. Inoltre, il parco giochi è stato arricchito con una nuova area inclusiva e i rifugi della Paganella raggiungibili in cabinovia dispongono di carrozzine per gli ospiti. Un’estate per riscoprire la montagna come luogo di unione, crescita e divertimento, dove ogni attività è davvero per tutti.