VILIOTTI (PRESIDENTE CONSULTA PAT SALUTE) * GIORNATA PERSONALE SOCIOSANITARIO ASSISTENZIALE E VOLONTARIATO: «SI RAFFORZI IL SISTEMA PUBBLICO DI CURA»

Oggi, 20 febbraio 2025, celebriamo una ricorrenza di grande valore: la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, occasione per onorare la memoria di quanti sono deceduti a causa della pandemia, e per esprimere la nostra più profonda gratitudine a coloro che, con dedizione e professionalità, rendono concreto ogni giorno il diritto fondamentale sancito dall’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come bene primario dell’individuo e interesse della collettività.

Medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale socioassistenziale, sono i custodi di un diritto che trova la sua essenza non solo nella tecnica e nella scienza, ma anche nella capacità di ascoltare, di accompagnare e di prendersi cura. Grazie al loro lavoro, ogni giorno si realizza quel principio di universalità e di uguaglianza che rende il nostro Servizio Sanitario Nazionale un modello di civiltà e solidarietà.

Non possiamo dimenticare, in questa giornata, anche il contributo straordinario dei volontari, che con generosità affiancano i professionisti della salute, offrendo tempo, energia e affetto a chi affronta la malattia e la sofferenza. Il volontariato rappresenta una risorsa insostituibile, capace di colmare vuoti, di dare risposte là dove la sola organizzazione sanitaria non può arrivare. La loro opera è il segno più autentico di una comunità che si prende cura di ogni suo membro, senza lasciare indietro nessuno.

Se si è riusciti a rispondere all’emergenza sanitaria Covid19 lo si deve anche a chi ha creduto che l’accesso alle cure dovesse essere libero e gratuito per tutti: alla Ministra Tina Anselmi, che ebbe il coraggio di andare oltre all’art. 32 della Costituzione, allargando la nozione di “cure gratuite agli indigenti”. Con la sua legge si è voluto costruire un sistema basato sulla “globalità delle prestazioni, sull’universalità dei destinatari, sull’eguaglianza dei trattamenti, sul rispetto della dignità e della libertà della persona”.

Invochiamo oggi lo stesso coraggio nel legislatore che si trova a fronteggiare le emergenze della carenza di personale, cui consegue la facile tentazione di delegare al privato l’erogazione dei servizi sanitari fondamentali: si investa e si creda nel rendere maggiormente attrattivo il Servizio Sanitario Pubblico, a partire dal dare compiuta attuazione alle riforme altrettanto epocali volute e finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La salute non sia un privilegio, ma un diritto fondamentale e una responsabilità collettiva. Sia dovere dello Stato, ma anche di ciascuno cittadino, tutelare e rafforzare il sistema pubblico di cura.

Per la Consulta provinciale per la Salute

la Presidente dott.ssa Elisa Viliotti