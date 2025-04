VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI * TIONE: «DUE AUTO COINVOLTE IN UN INCIDENTE, PINZE IDRAULICHE PER IL CONDUCENTE DI UN MEZZO COINVOLTO NELL’IMPATTO»

10.28 - mercoledì 30 aprile 2025

Due le auto interessate nella serata di ieri da un grave incidente stradale verificatosi a Tione, sulla SS 237 in direzione Storo, a valle della località Polin. Ad essere richiesto, alle 21:36, l’intervento dei vigili del fuoco volontari dei corpi di Tione e di Pelugo con le pinze idrauliche, utilizzate per estricare il conducente di uno dei due mezzi coinvolti nell’impatto. I pompieri si sono inoltre occupati della messa in sicurezza dell’area e della gestione della viabilità. Sul posto anche forze dell’ordine, elisoccorso, due ambulanze e Servizio gestione strade della Provincia.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino

#vvftrentino Vigili del Fuoco Tione di Trento Vigili del Fuoco Volontari di Pelugo