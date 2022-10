VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * INCENDIO IN APPARTAMENTO: « NELLA NOTTE INTERVENTO IN VIA VANNETTI CON 19 VOLONTARI, DANNI CONSISTENTI MA CIRCOSCRITTI »

10.44 - venerdì 14 ottobre 2022

Questa notte, verso la mezzanotte siamo stati allertati per incendio appartamento in via Vannetti in Riva del Garda. Sono intervenuti 19 volontari con due autopompe, una piattaforma, unmezzo polisoccorso ed un veicolo decontaminazione e autocomando.

Il principio d’incendio fortunatamente domato ha interessato un appartamento sito al piano terra. Danni consistenti, ma circoscritti e circa tre piani di palazzina invasi dal fumo.

Le squadre intervenute hanno provveduto a bonificare, mettere in sicurezza l’abitazione e a monitorare con appositi strumenti i piani soprastanti per assicurare un’adeguata ventilazione dai fumi.

Non vi sono stati intossicati, era presente un equipaggio di Trentino Emergenza. I rilievi a cura dei Carabinieri di Riva del Garda. Intervenuta a supporto anche la Polizia di Stato.