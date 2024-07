VANESSA MASÈ (LA CIVICA) * ORSI – TAR TRENTO: «SONO ESTERREFATTA DALLA DECISIONE, I TRENTINI HANNO IL DIRITTO DI VIVERE IN SICUREZZA»

11.40 - venerdì 19 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cons. Masè: esterrefatta per la decisione del TAR, i trentini hanno il diritto di vivere in sicurezza.

Per un cavillo il Tar di Trento oggi ha bloccato l’uccisione dell’orsa Kj1, ritenuta responsabile dell’aggressione a Dro in quanto, a detta del Tribunale, senza un accertamento definitivo dell’effettiva riconducibilità dell’aggressione all’orsa nominata KJ1, stante l’evidente irrimediabilità di una sua eventuale esecuzione non si può procedere.

Ancora una volta le cittadine e i cittadini trentini sono vittime di un sistema che premia i grandi carnivori e tutti quegli animalisti da salotto che non sanno cosa voglia dire non aver più la libertà di muoversi sul proprio territorio.

I trentini e gli ospiti che ci scelgono hanno il diritto di vivere in sicurezza, presidiare il territorio e mantenerlo vivo anche grazie alla zootecnia – settore che subisce una enorme pressione – e coltivare tradizioni secolari che oggi sono messe sempre più in discussione.