VALDUGA (CONSIGLIO PAT- CAMPOBASE) * BILANCIO PAT: «RIPARTIRE DAI TERRITORI NON SIGNIFICA GIRARLI A VUOTO PER FOTOGRAFIE, MA RENDERLI PROTAGONISTI CON IL TRASFERIMENTO DI RISORSE»

La stagione delle riforme. In Consiglio provinciale, come noto, abbiamo appena approvato l’assestamento di bilancio.

Una manovra sicuramente ricca dal punto di vista della quantità di risorse disponibili, non sempre però, almeno per noi minoranze, indirizzate nel modo giusto. Tralascio le già espresse perplessità dal punto di vista dei tempi e delle modalità di confronto prima della manovra e durante i giorni d’aula per l’approvazione, anche se questi elementi potrebbero contribuire a definire la sostanza di chi governa. Desidero invece ripartire dalle critiche che abbiamo ampiamente formulato sull’ingessamento del bilancio. Sono state infatti accantonate risorse consistenti per opere che sono assolutamente lontane dal poter essere realizzate.

Opere magari anche condivisibili, penso per esempio alla ferrovia Rovereto-Riva, che non vedranno però la luce prima di decenni. Non voglio certo dissuadere rispetto alla visione lunga, ma ho la sensazione che quei soldi messi lì nominalmente servano più all’annuncio di oggi che alla concretezza di domani, visto che, detto per inciso, tali risorse sarebbero comunque largamente insufficienti per la realizzazione di quelle stesse opere. Quello che però mi preoccupa di più, non è tanto la possibilità di annuncio (l’ennesimo) che con queste modalità è consentito alla giunta, quanto che ingessando appunto in questa maniera le risorse, non si consenta il loro transito virtuoso verso il sistema dei Comuni e delle Comunità di Valle, che potrebbero vedere finalmente eseguiti lavori attesi da anni, rapidamente realizzabili, utili al territorio provinciale tutto e comunque lungimiranti.

Mi viene facile l’esempio dello studentato universitario a Rovereto, che uscito dal PNRR, ha bisogno di un finanziamento perchè la “città universitaria” è ora, è adesso, ed è utile, ripeto, a un territorio ben più ampio di quello comunale. Ma tanti altri potrebbero essere gli esempi di investimenti, in altri Comuni e Comunità, che promuoverebbero coesione territoriale, voglia di restare su quegli stessi territori e nuova attrattività, facendo il bene del Trentino tutto.

Perché ripartire dai territori non significa (solo) girarli a vuoto per fare fotografie, anche se il tempo che stiamo vivendo sembra voler far credere che questo sia sufficiente. Significa piuttosto renderli protagonisti attraverso il trasferimento di risorse come quelle di cui stiamo parlando, ma anche attraverso il trasferimento di competenze e personale e l’avvio di una stagione di riforme che dimostri la capacità di innovazione e sperimentazione, che deve essere tratto distintivo dell’Autonomia, in un rinnovato

stimolo al lavoro insieme.

Se, come sentiamo, una cinquantina di Comuni su 166 hanno problemi a chiudere i bilanci in parte corrente (e immaginiamo le probabili collegate difficoltà in parte straordinaria) non si può non avvertire l’urgenza rispetto a una vera riforma istituzionale (non il topolino partorito dalla montagna nella scorsa legislatura). Se il livello dei servizi e la loro rapidità di erogazione fanno qualità della vita, non è più procrastinabile una riforma vera, profonda della governance della sanità trentina, che non sia solo incentrata sulle strutture ospedaliere ma che valorizzi e realmente potenzi il territorio, la continuità assistenziale e l’equità dal punto di vista dell’accesso al sistema e dei costi per le persone.

E quanto sarebbe interessante in ambito universitario, vista la sfida tutta da vincere della nuova facolta di medicina e la storia già consolidata nella formazione universitaria per le professioni sanitarie, diventare riferimento nazionale per la costruzione di nuovi modelli assistenziali adatti a territori orograficamente difficili come il nostro e la formazione di operatori fortemente motivati a lavorare su quegli stessi territori.

E, sempre dal punto di vista dell’attenzione al territorio e alle sue possibilità di sviluppo, abbiamo trasversalmente capito l’importanza del tema della casa. Ebbene, nell’affrontarlo non si può non vedere la necessità di una riforma della governo di ITEA, che preveda la partecipazione diretta dei Comuni e delle Comunità di Valle, che sono i veri conoscitori dei bisogni e dei patrimoni e quindi delle possibilità di risposta ai bisogni stessi dei diversi territori.

Ma tanti altri sono gli ambiti in cui ci sarebbe necessità di riforma. Penso alla cultura e alla riforma del sistema museale mai realmente affrontata, alla necessità di revisione del sistema turismo (le ATA, per esempio, sono/fanno quello che immaginavamo?) Tutti ambiti in cui provare a risolvere i problemi alla radice, non con superficiali ed estemporanei interventi poco più che estetici. C’è insomma bisogno di riforme. È attraverso la capacità di metterle in campo o meno, che si misura la differenza tra governo del territorio e mera ricerca del consenso. A

questo riguardo, pensiamo alla scuola, alla sfida che, grazie allo strumento dell’Autonomia, potremmo mettere in campo per costruire un nostro modello, che ci proietti verso quella dimensione mitteleuropea che è nelle nostre corde, nel nostro DNA e che ci preservi dalla banalizzazione della scuola come parcheggio estivo, buttata lì in una mezza riga di relazione accompagnatoria al bilancio (e tutti a cadere nella trappola di un dibattito che si conduce sulla notizia, spesso appunto sulla banalità del giorno, senza avvertire più non solo l’importanza ma anche il fascino dell’innovazione, della sperimentazione, del governo vero).

E siccome all’Alleanza Democratica Autonomista questa dimensione del governo vero interessa, nell’attesa di accedervi a tutti gli effetti, depositeremo nei prossimo mesi una serie di proposte (alcune, peraltro, le abbiamo già depositate) sui temi che qui, per esigenze di sintesi, ho solo riassunto. Ho sempre detto che siamo minoranza e non solo opposizione, e che accanto alla funzione del controllo dobbiamo esercitare anche quella della proposta. Sarà preso in considerazione il nostro contributo?

Sarà semplicemente cassato per poi magari essere ripresentato come proprio dalla attuale maggioranza come successo già in passato o più recentemente con i provvedimenti sull’IRPEF o l’annuncio di una necessità della revisione dell’ICEF? (sui criteri di quest’ultima ci sarà comunque, tra l’altro, da discutere…) Non lo so, ma credo che indipendentemente da come verranno valutate o usate le nostre proposte, la nostra azione riformista sarà utile sia perché ci interessa comunque prima di tutto il risultato finale, sia perchè non vogliamo perdere l’attitudine al governo e alla costruzione di futuro.

E siamo consapevoli che il futuro (tutto, quello politico, di una parte, e quello più importante della comunità nel suo complesso) sarà, come diceva Malcom X, di chi oggi si prepara ad affrontarlo.

Francesco Valduga

Consiglio provinciale Trento (Gruppo Campobase)