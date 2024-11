VALDUGA (CAMPOBASE) – INTERROGAZIONE * RICORSO NUOVO OSPEDALE: «PROFESSIONALITÀ LAVORATORI, QUALI I CORRETTIVI PER GARANTIRNE IL RISPETTO?»

11.15 - martedì 26 novembre 2024

Interrogazione a risposta orale immediata n. 667

Oggetto: Ricorso Nuovo ospedale

Il ricorso presentato dagli Ordini Professionali sul bando per il NOT ha sollevato una questione di grande rilevanza per la qualità dell’offerta che si vuole dare ai cittadini. Lo spiega la Presidente dell’Ordine degli Ingegneri trentini,Di Rosa: “l’interesse dell’intera comunità deve essere quella di avere prestazioni eseguite al massimo livello qualitativo e la parte economica equamente equamente dimensionata per raggiungere questo obiettivo”.

Un principio per il quale come ADA vi è stato da subito un impegno e che è stato sancito a livello nazionale dalla L. n. 49/2023, testo che un ddl presentato a luglio dal Consigliere de Bertolini chiede sia applicato anche qui. Il ricorso è nato dunque da un mancato ascolto da parte dei vertici provinciali di fronte alle giuste richieste avanzate dagli Ordini: chiunque abbia svolto con serietà la propria professione, sa quanto valgono la preparazione, la dedizione, la conoscenza per poter arrivare al miglior risultato. E questa competenza non può essere svalutata inserendo clausole, come il ribasso al 50%, che rischiano di far desistere chi ha consapevolezza del valore del proprio lavoro.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

quali siano le intezioni e quali correttivi si immagina di mettere in atto per garantire il rispetto della professionalità dei lavoratori, un’opera dentro la quale deve esserci la partecipazione della comunità di cui gli Ordini sono portavoce.

Francesco Valduga

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Campobase)