URZÌ (FDI) * TRENTO – FACOLTÀ SOCIOLOGIA: «PICCHETTO ANARCHICO, PROIBITO L’ACCESSO AD “AZIONE UNIVERSITARIA” / I RESPONSABILI SIANO PUNITI»

17.12 - venerdì 15 novembre 2024

Picchetto anarchico per impedire l’accesso all’Università ad “Azione universitaria” a Trento – Urzì (FdI): i responsabili siano puniti.

Ha il sapore di un’azione squadrista il picchetto di un gruppo di anarchici che per tutto il pomeriggio ha proibito l’accesso alla facoltà di Sociologia di Trento da parte di un gruppo di ragazzi di azione universitaria che avevano l’autorizzazione per svolgere attività di promozione delle proprie iniziative in vista delle elezioni dei prossimi giorni.

La mancanza per lunghe ore di interventi dichiarati e riconoscibili da parte delle forze dell’ordine benché chiamate a supporto dei giovani che reclamano il diritto a svolgere la propria attività all’interno dell’università, diritto che gli attivisti di sinistra rivendicano esclusivamente per se stessi, ha creato una situazione di stallo e forte preoccupazione circa la possibilità di adire ai propri diritti democratici da parte di giovani che non si arrendono di fronte all’arroganza e alla brutalità dei gruppi di sinistra.

Ho richiesto alla Questura Il riconoscimento di tutti coloro che hanno negato il diritto democratico all’espressione del proprio pensiero sollecitando per lungo tempo (anche presso il rettorato) la rimozione del picchetto comunista davanti alla facoltà di sociologia. Ci risulta essere presente in loco una rappresentanza in borghese delle forze dell’ordine ma come deputato ritengo che doveva essere ripristinata

immediatamente l’agibilità politica e culturale dei giovani di azione universitaria senza creare il fraintendimento che simili provocazioni possano essere accettate e tollerate per ore da parte delle autorità di sicurezza e dalla Università. Mi attiverò nei prossimi giorni perché i responsabili siano puniti presentando una interrogazione parlamentare.

On. Alessandro Urzì, deputato di Fratelli D’Italia