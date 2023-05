URZÌ (FDI) * DECRETO LAVORO: « DAL GOVERNO MELONI AIUTI CONCRETI ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE »

10.56 - mercoledì 3 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DECRETO LAVORO, URZÌ (FdI): DAL GOVERNO AIUTI CONCRETI ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE

“Il Decreto lavoro varato il 1º Maggio dal Governo guidato da Giorgia Meloni rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle imprese che da anni chiedevano il taglio del cuneo fiscale e un sostegno vero alle famiglie” – così in un comunicato il Deputato del Trentino Alto Adige di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì -.

“Alle critiche provenienti dalla sinistra – continua Urzì – abbiamo risposto con la riduzione del cuneo contributivo in busta paga che raggiunge il 7% e che genererà un incremento dei salari netti di circa 100 euro al mese per i lavoratori dipendenti delle fasce più deboli. Un aiuto concreto a chi è più in difficoltà. Si tratta di una misura aggiuntiva rispetto a quelle già previste dalla legge di bilancio e che, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, destinerà ai dipendenti 4 miliardi di euro riducendo il cuneo fiscale di ben 4 punti. Non ricordo, sinceramente, politiche economiche dei governi di centrosinistra che prevedevano, come in questo caso, uno sgravio fiscale del genere interamente a vantaggio dei lavoratori.

È prevista -aggiunge il Deputato- un’esenzione fiscale di 142 milioni nel 2023 per innalzare la soglia dei fringe benefit aziendali a tremila euro per tutti i lavoratori dipendenti con figli minori a carico. L’obiettivo della misura è quello di sostenere le famiglie cercando di limitare l’effetto dell’inflazione sui redditi.

Oltre a tutti ciò – e conclude- sono previste misure per il lavoro che attivano la riforma del reddito di cittadinanza e incentivano le assunzioni, oltre al rifinanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale previsto dalla scorsa legge di bilancio. Questo significa davvero avere a cuore i destini della Nazione, dei lavoratori, delle imprese e della famiglie”.