URZÌ (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * MOVIMENTO POLITICO “TEAM K“: « VOLEVANO CAMBIARE L’ARIA VIZIATA IN ALTO ADIGE, SONO FINITI A SOGNARE DI ALLEARSI CON IL PD »

09.32 - martedì 16 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

La triste parabola del Team K, Iniziato come il movimento del rinnovamento (perdendo però per strada due dei suoi sei consiglieri provinciali) si è trasformato in partito del sistema, il più vecchio meccanismo del sistema, quello che ruota attorno al PD: gli accordi in discussione in queste ore con la sinistra sui collegi della Camera sono la fine del sogno in cui molti avevano onestamente creduto, e ne abbiamo sempre avuto rispetto, ossia un partito interetnico e liberale, collocato su una posizione alternativa al sistema del potere locale.

La prima delusione il Team K la aveva data alle elezioni provinciali. Sei eletti, neanche un italiano. Ed in fumo era andato il primo sogno, quello del movimento antisistema interetnico.

Poi nel tempo le posizioni più radicali sulla cittadinanza austriaca e gli ammiccamenti a certi estremismi ideologici, quasi ad ammiccare ad un certo mondo nostalgico.

Ora la deriva ideologica sull’altro fronte: il Team K fa la scelta di campo netta a favore del partito più di sistema del panorama politico, il PD, tratta per una alleanza organica già pregustando quando si proporrà per accomodarsi al governo della Provincia facendo da stampella ad una Svp in crisi di consensi (e di consiglieri). Si porterà in dote il Pd a cui basterà fare eleggere un solo rappresentante per soddisfare la “quota etnica”. Magari il secondo lo si potrà importare dall’esterno, con buona pace della rivoluzione che il Team K voleva imporre in Alto Adige.

La scelta di trattare per i collegi della Camera con il Pd (e dio presentarsi invece autonomamente al Senato) è la prova del nove dell’allineamento del Team K al sistema: i voti negli uninominali alla Camera infatti finiscono ripartiti anche al PD, al Senato no. Ecco perché trattano alla Camera ed al Senato si presentano da soli per salvare la faccia.

Tutto scomparso sull’altare di una Realpolitik che fa invidia a DC o CSU, l’opposto del sogno che i K. avevano fatto immaginare.

A queste elezioni vedremo probabilmente questo primo Team K di compromesso storico che ne ha ucciso l’anima facendone una costolina utile e insignificante della Sinistra e alleato in pectore della Svp quando invece era nato per guardare lontano e cambiare l’aria viziata in Alto Adige. Ora è esso stesso diventato parte di quell’aria che volevano cambiare.

La coerenza d’altronde non tutti la possono vantare.

*

Alessandro Urzì

Consigliere provinciale-Coordinatore regionale Fratelli d’Italia