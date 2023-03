URBANI – ZANETTI – DEMATTÈ * AGGRESSIONE A GIULIANA: « MASSIMA SOLIDARIETÀ A PIETRO ED AL PAPÀ EMILIO (EX CONSIGLIERE COMUNALE), SPERIAMO CHE LA GIUSTIZIA FACCIA IL PROPRIO CORSO »

ll gruppo Consiliare Comunale di Trento di Fratelli d’Italia, esprime la massima solidarietà a Pietro, al papà nonchè ex Consigliere Comunale Emilio e a tutta la famiglia Giuliana, per la vile aggressione perpetrata da quello che fatichiamo a definire un uomo, il quale negli istanti di tale atto ha proferito parole che lo pongono inequivocabilmente in quell’area di sinistra che in analoghe situazioni è rimasta sempre impunita. Speriamo che questa volta la giustizia faccia al meglio il proprio corso e che l’autore paghi per questo gesto sconsiderato.

Auspichiamo inoltre che tutti i rappresentanti delle Istituzioni cittadine, condannino senza esitazione questa aggressione.