URBANI (FDI) * “CICLO RIFIUTI”: « APPROVATO ODG PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN TRENTINO, CON CAMPAGNE DI INFORMAZIONE »

13.34 - mercoledì 4 gennaio 2023

Dipartimento Ambiente Fratelli d’Italia Trentino – Alto Adige “Approvato un Odg di Fratelli d’Italia per migliorare la qualità della raccolta differenziata in Trentino”. Nei giorni scorsi, durante il dibattito sulla legge di bilancio della Provincia autonoma di Trento, è stato approvato un Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia che impegna la Giunta provinciale a dare mandato alle competenti strutture affinché sviluppino al più presto una serie di campagne di formazione/informazione destinate alla cittadinanza (anche attraverso l’utilizzo di mezzi pubblicitari) al fine di migliorare la qualità della raccolta differenziata svolta in Provincia autonoma di Trento.

Tale proposta, secondo il Dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia del Trentino – Alto Adige, è di grande importanza alla luce dei sempre più esigui spazi garantiti dalle discariche presenti sul territorio provinciale al fine d’individuare una serie di soluzioni urgenti per chiudere il “ciclo dei rifiuti” in Trentino, in particolare del “secco residuo” (la parte non differenziabile destinata alla discarica) e dei rifiuti ingombranti.

A tal proposito, è di questi giorni la notizia in merito alla possibile realizzazione in Provincia autonoma di Trento di strutture atte a ridurre l’impatto inquinante derivante dalla presenza di questo tipo di rifiuti, in virtù anche delle difficoltà incontrate nel riuscire ad esportare gli stessi in zone ove questo tipo di impianti è già in azione. È di tutta evidenza che, al fine di dimensionare questo tipo di struttura (da evitare un inceneritore oppure un termovalorizzatore) al reale fabbisogno relativo allo smaltimento dei soli rifiuti prodotti nel territorio provinciale (garantendo la sostenibilità della stessa ed evitando al contempo, per quanto possibile, lo sperpero di denaro pubblico e la possibilità che vengano importati da altre zone materiali inquinanti e dannosi per la salute dei cittadini trentini), si rende necessario investire in iniziative di formazione atte ad aumentare la qualità della raccolta differenziata effettuata in Provincia di Trento.

Come Dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia del Trentino – Alto Adige, esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione di questo atto che punta a migliorare la qualità della raccolta differenziata in Trentino, al fine di contribuire attivamente alla riduzione del nostro impatto inquinante sull’ambiente e a permettere la chiusura del ciclo di rifiuti in Trentino attraverso la costruzione di strutture che siano dimensionate adeguatamente ai nostri bisogni.

*

Giuseppe Urbani

Responsabile Dipartimento Ambiente ed Energia Fratelli d’Italia del Trentino – Alto Adige