UPIPA – TRENTINO * WELFARE: “LA NOSTRA REPLICA AL COMUNICATO DI FENALT”

20.02 - martedì 11 febbraio 2025

Precisazioni al comunicato Fenalt

Con riferimento al comunicato stampa diffuso in queste ore dal sindacato Fenalt (sotto il link Opinione – ndr), Upipa precisa due importanti elementi.

Quanto alla mancata convocazione dei sindacati, non c’è in realtà alcuno stallo. Visto che l’ultimo stanziamento è provinciale, all’interno di un protocollo d’intesa complessivo, è necessario che le trattative avvengano in forma coordinata a livello provinciale e a livello di Apsp.

In tal senso, Upipa si sta coordinando con la presidenza di Apran da poco insediata. Nessuno stallo, dunque, e nessuna volontà di escludere i sindacati dalla trattativa.

Palesemente falsa è poi l’affermazione secondo cui “la Provincia prevede un apposito stanziamento per i buoni pasto, pari a circa 8 milioni di euro”. Ebbene, le Apsp hanno tutte un servizio di mensa interno, dunque non c’è uno stanziamento specifico della Provincia per il buono pasto nelle Apsp.

Se Fenalt ha notizia di una delibera da 8 milioni in tal senso, chiediamo di indicarcene numero e data: Upipa sarà felice di introitare la cifra e spenderla a beneficio dei lavoratori.