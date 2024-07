UPIPA – TRENTINO * CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: «DISTRIBUITE LE DELEGHE, LA VICEPRESIDENZA A LAURA FLOR»

09.17 - sabato 6 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

All’interno del Consiglio di amministrazione di Upipa, sono state distribuite le deleghe che caratterizzeranno il mandato per i prossimi tre anni. Come noto, la presidenza è in capo a Michela Chiogna, anche presidente della Civica Apsp di Trento, che spiega: «I primi due mesi di attività del nuovo Cda sono stati subito impegnativi, con l’attribuzione delle deleghe e la condivisione delle priorità. I consiglieri hanno già iniziato a lavorare, ciascuno con specifica attenzione al proprio ambito. Attendiamo di poterci confrontare con l’assessore provinciale Tonina anche perché, ormai, i temi più importanti sono stati individuati e, in gran parte, già condivisi anche durante le visite di zona organizzate nei mesi scorsi (poi raccolti in un documento riassuntivo). Ora, per usare una frase di moda, è il momento di “mettere a terra” le linee di sviluppo del servizio di assistenza».

Tornando alle deleghe, All’unanimità e, è il caso di diro, per acclamazione, durante la seduta la vicepresidenza è andata a Laura Flor (Val di Non e Sole, presidente dell’Apsp “Santa Maria” di Cles); a lei anche la conferma della delega, già ricoperta nel precedente mandato, per la relazione coi territori e dunque anche per le visite periodiche che vengono organizzate.

Paolo Mattei (Alto Garda e Ledro, presidente dell’Apsp “Fondazione Comunità di Arco”) segue il “benchmarking” ovvero rilevazione e analisi delle buone pratiche portate avanti nelle varie Apsp, con valutazione degli indicatori economici e di performance. Daniela Scalet (Primiero e Tesino, presidente dell’Apsp “San Giuseppe” di Primiero) innovazione e ricerca. Emanuele Deanesi (Valsugana, presidente dell’Apsp “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di Borgo) relazioni col personale interno di Upipa.

Alberto Giovannini (Rotaliana, Fiemme e Fassa, presidente dell’Apsp “Giovanni Endrizzi” di Lavis) rapporti con le associazioni dei familiari e organizzazione dei momenti di approfondimento dedicati ai rappresentanti degli ospiti. Daniela Roner (Vallagarina, presidente dell’Apsp “Clementino Vannetti” di Rovereto) svilupperà l’aspetto più sociale, in stretta collaborazione con Marisa Dubini (Apsp Giacomo Cis di Ledro) e assieme alla commissione sociale attiva presso Upipa. Antonio Giacomelli (Trento e Valle dei Laghi, presidente dell’Apsp “Beato De Tschiderer” di Trento): a lui le valutazioni di tipo legale e un incarico per la rivisitazione dello statuto. Martino Pellizzari (Giudicarie, presidente dell’Apsp “Giudicarle Esteriori” di Santa Croce di Bleggio) curerà gli aspetti legati alla formazione: uno dei capitoli più importanti dell’attività di Upipa; incarico anche per il nuovo progetto della formazione duale, che prevede parte della formazione degli Oss all’interno delle Case di riposo.