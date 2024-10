UPIPA – REPLICA A “UNIAMOCI”: «COMUNICATO COORDINAMENTO “SOS RSA – RISPETTO SOLIDARIETÀ ASSISTENZA”: «LE NOSTRE PRECISAZIONI»

16.59 - mercoledì 30 ottobre 2024

Comunicato del Coordinamento “Sos Rsa – Rispetto Solidarietà Assistenza”: la posizione di Upipa.

Upipa è venuta a conoscenza di un comunicato stampa (sotto il lancio dell’Agenzia Opinione -ndr) di Coordinamento “Sos Rsa – Rispetto Solidarietà Assistenza” e diffuso dall’indirizzo mail uniamocitrentino_aps@proton.me.

Preme sottolineare alcuni elementi fondamentali.

Il comunicato si conclude con la dizione “In rappresentanza di tutti i familiari frequentanti le strutture per anziani”, ma non abbiamo alcuna notizia di deleghe da parte dei familiari – o dei loro rappresentanti – a tale gruppo. Chi diffonde il comunicato non si è mai confrontato con Upipa né con le Apsp socie. Le affermazioni contenute nel testo sono di particolare gravità e Upipa si riserva di valutare eventuali azioni a tutela dell’immagine: propria e delle Apsp socie.

Si fa notare come – addirittura – la sigla Spes sia riportata in maniera errata (“Spess”).

Da una rapida occhiata al sito internet, si nota come Uniamoci Trentino sia impegnata in approfondimenti su temi quali 5G, vaccini, video sorveglianza. Citiamo testualmente dal sito stesso: “Siamo una APS libera e apartitica a difesa di diritti e libertà costituzionali (diritto al lavoro, inviolabilità del corpo, libertà di cura). Siamo a difesa delle libertà dei cittadini che rischiano di vedersi reclusi in città dei 15 minuti, videoaudio sorvegliati, con diritti originari limitati e condizionati”.

Con riferimento al punto sopra, si ricorda che Upipa è sempre disponibile ad accogliere le istanze e discutere coi portatori di interesse, per cui invita fin d’ora, pubblicamente, i redattori del comunicato presso la propria sede per un confronto che potrà essere certamente utile a una migliore conoscenza della realtà dei fatti per quanto attiene il proprio specifico ambito di lavoro.

A difesa della dignità di tutti i professionisti al lavoro nelle nostre strutture di accoglienza, Upipa sottolinea che quanto letto appare indecoroso e irrispettoso del loro lavoro e del loro impegno quotidiano.