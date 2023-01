UPIPA * APSP TRENTINE – ACCESSO FAMILIARI: « PRONTI A DIALOGARE ANCHE CON IL COMITATO “RSA UNITE”, MA VANNO RISPETTATI I RUOLI »

16.36 - lunedì 30 gennaio 2023

UPIPA – «Pronti a dialogare anche col Comitato “RSA_UNITE”, ma vanno rispettati i ruoli. «Pronti a dialogare anche col Comitato “RSA_UNITE”, ma vanno rispettati i ruoli». Con riferimento alle recenti esternazioni del comitato RSA_UNITE, che critica la gestione delle Apsp trentine soprattutto in tema di accesso dei familiari, la presidente di Upipa Michela Chiogna interviene per spiegare la posizione del settore e fornire alcuni chiarimenti.

«Anzitutto va ricordato che il sistema trentino esprime un’altissima qualità nell’accoglienza e disponibilità negli accessi dei familiari degli ospiti. Questo dato viene confermato dall’ultimo report che abbiamo ricevuto da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Non solo: l’attestazione più importante per noi è quella che proviene dagli incontri coi rappresentanti dei familiari degli ospiti. Tali rappresentanti vengono eletti all’interno di ciascuna struttura e sono un fondamentale canale di comunicazione e confronto: sia per le singole Rsa, sia per Upipa nel suo complesso. Certo le attestazioni di stima fanno meno clamore delle proteste.

Secondo punto: ci viene chiesto di tornare a una situazione di “normalità pre – Covid”. Ebbene: non siamo in una situazione di quel tipo. Le mascherine sono ancora in uso e, nelle case di riposo, soggiornano persone particolarmente fragili. Ovviamente siamo sempre attenti a valutare le evoluzioni nelle norme di settore che potranno modificare, in futuro, le modalità di accesso e visita. Rispetto a tali novità saremo pronti a confrontarci, in tempi rapidi, coi nostri referenti medici.

Terzo punto: le persone che compongono il comitato RSA_UNITE non sono espressione ufficiale dei rappresentanti dei familiari, dunque parlano senza aver ricevuto un esplicito mandato dalla maggioranza degli stessi familiari. Ma è altrettanto chiaro che questo gruppo porta un legittimo pensiero e, per questo, siamo ovviamente a disposizione per confrontarci con loro. Li invitiamo a concordare un appuntamento contattando gli uffici di Upipa: sicuramente una modalità di dialogo più costruttiva rispetto a quella dell’attacco a mezzo stampa.

Chiudo con un’ultima considerazione: è inaccettabile l’attacco, generalizzato e preconcetto, verso direttori e presidenti delle nostre Apsp. Parole gravi che respingiamo con forza e rispetto alle quali esprimiamo forte solidarietà verso persone ingiustamente additate da quanto abbiamo dovuto leggere».